前瞻軌道建設自籌款嚇人 高市議員憂債務負擔能支撐？

中央2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進入興建高峰期，縣市自籌款高得嚇人，六都、七縣市自籌款高達5518億元。針對前瞻軌道自籌經費，造成地方龐大負擔，國民黨籍高雄市議員許采蓁直言，推廣大眾運輸對城市進步一定有幫助，但高雄市負債全國最高，未來營運能否支撐龐大經費讓人質疑。

許采蓁說，高雄市負債一直都是全國最高，今年近2400億元的債務，讓高雄僅利息就需編列23億元，大量軌道建設也增加財政負擔，捷運黃線高雄市府需負擔600億元、環狀輕軌100億元、岡山路竹延伸線100億元。

她說，尤其許多債務被列在自償性債務中，以捷運黃線為例，未來每年至少要賺進12億元才能避免成為錢坑，但從現實面根本難以實現。

許采蓁認為，推廣大眾運輸對城市進步當然有幫助，但更讓人憂心未來營運後，收入能否支撐如此龐大經費，尤其高雄市民習慣駕駛汽、機車作為主要交通工具，若僅花大錢投入硬體，缺乏對汽車、機車、行人交通政策配套，憂心投入如此大量經費可能很難看到效益。