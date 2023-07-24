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傳民眾黨擬推曾尹儷征戰立委 高雄1選區藍白合或有空間

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
曾尹儷考量投入立委選戰。本報資料照片
曾尹儷考量投入立委選戰。本報資料照片

各黨布局2024立委選舉，高雄市各選區競爭漸白熱化。外傳民眾黨與2022參選高雄市長的曾尹儷接觸，合作轉戰立委，曾尹儷表示，民眾黨有接觸但未談定，仍在慎重思考是否參選，選區也有待考量。民眾黨中央委員林富男表示，還在徵詢個人意見，組織部審查，尚未送選決會。

高雄市第3選區為左營、楠梓，綠委劉世芳先前以身體健康因素宣布放棄連任，藍營積極想拿下左楠版圖，也有多名黨員表達意願，目前藍營已確定推派高雄市議員李眉蓁，迎戰綠營市議員李柏毅。

曾尹儷2022以無黨籍參與高雄市長選舉，獲1萬4585票。她表示，當時是為理念、公義而選；民眾黨有探詢參選立委的可能性，她也認真考慮。過去她曾是國民黨忠貞黨員，是否代表民眾黨參選立委，還在慎重考量，未有具體結果。

據了解，民眾黨希望曾尹儷投入第三選區，目前左楠已有國民黨李眉蓁、民進黨李柏毅對戰；反而是第一選區（桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大社區、大樹區），綠營將提名立委邱議瑩參選，藍營尚未有人選，曾尹儷若選第一選區，藍、白合較有發揮空間。

林富男表示，民眾黨今舉行選舉決策委員會，未討論到南部立委參選人選，依程序，人選需先提報組織部審查，報選決會討論後，再提中常會。他會先與曾見面，會與三點來衡量：包括個人參選意願是強不強烈？對未來長遠政治抱負堅不堅定？不論選不選的上，是否有在地方上以民眾黨身分經營蹲點、服務百姓的決心？如果曾有強烈意願，就有合作機會，選區部分還待討論。

2024大選 立委選舉

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