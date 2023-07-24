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屏東遺構公園戶外劇場8月登場 民眾伴夕陽看演出

中央社／ 屏東縣24日電

屏東勝利星村空翔區遺構公園，啟用1個月吸引各地遊客打卡，縣府將在8月起的特定週末日舉辦戶外劇場，有舞蹈、戲劇與樂舞等多元型態演出，民眾可伴著夕陽欣賞演出。

以嶄新風貌呈現的勝利星村遺構公園空翔區，透過藝術裝置與夜間光環境，讓歷史建築與當代藝術碰撞出新火花，今年6月全區開放以來，成為民眾必訪、必拍的新景點；屏東縣政府從8月起舉辦戶外劇場，每月2場次演出。

文化處表示，從8月份起推出日落遺構戶外劇場，包含人聲、國樂與西樂、舞蹈、戲劇、樂舞等各種型態的表演活動輪番上陣，陪伴民眾度過浪漫悠閒的週末時光。

首場演出8月5日下午6時，由屏東縣政府培育的阿卡貝拉人聲樂團「補給艦人聲樂團」，帶來溫暖動人的好歌；19日「勁太鼓」將以身體的勁、太鼓的悍，呈現大地與生命的爆發力。

另外，還有繆思室內樂團、南方歌‧劇工作坊、屏東藝術民族樂團、蔡孟霙空間舞團、La Bee彼人聲樂團、全樂閣木偶劇團、屏東聯合管樂團、羽‧擊舞藝術等演出團隊陸續登場，免費觀賞多元型態的展演，讓藝術融入生活，場次資訊可上屏東文化處臉書粉絲專頁或官網查詢。

屏東縣政府 樂團 劇場

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