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高雄駁二手作體驗 年底前每月推不同主題

中央社／ 高雄24日電

高雄市推出「駁二勇手作」活動，有蠟筆繪畫、植物拓染、創新書法和動手搓愛玉等課程。高雄市文化局表示，年底前每月規劃不同主題，讓不同年齡民眾都能玩得開心。

文化局今天新聞稿表示，現代人緊繃高壓的生活需要一些療癒的事物點綴，駁二藝術特區在週末不定期辦理「駁二勇手作」系列活動，讓民眾到訪駁二多了新玩法，豐富多樣體驗課程不僅讓孩子放電，也讓生活緊湊的大人放鬆紓壓。

文化局長王文翠表示，近年來手作體驗熱潮持續發燒，手感的溫度與創作過程的療癒放鬆令人著迷。駁二推出了「駁二勇手作」活動，每月規劃不同主題，邀請多位講師進行體驗課程，在動手創作過程中寓教於樂，各年齡層學員都能選擇自己感興趣課程，除了帶回成品點綴自己的日常，也創造充實假日回憶。

文化局表示，「駁二勇手作」暑假期間課程豐富多樣，「三支筆工作室」帶來「不傳統的書法入門課」，破解書法迷思、結合插畫從篆書開始的創意書法課。另外還有新手也能臨摹梵谷名畫的蠟筆繪畫課。

「旮旦娃力絲工藝坊」植物敲拓染帆布袋課程利用大自然素材拓印，將花葉的美麗保留下來，也提醒人們留意觀察周遭自然元素，皆可以成為創作靈感及媒材。

「吉利山腳下」則推出「自己搓愛玉果凍！」講師山隊長說，愛玉為台灣特有亞種，學員可親手搓愛玉，更能從中學習新知。駁二園區內牆面上攀爬的大片薜荔，就是愛玉的親戚，課程也會親自導覽。

駁二 文化局

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