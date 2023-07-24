颱風杜蘇芮來襲 高市檢測抽水機、25座滯洪池排空

颱風杜蘇芮來襲，高雄市長陳其邁今天表示，已要求各局處務必做好防颱準備，目前針對88處抽水截流站、160部移動式抽水機進行檢查及油料補充等，25座滯洪池也已排空。

陳其邁今天下午視察寶業里滯洪池暨抽水站、七賢抽水站等水利防汛設施，並接受媒體聯訪表示，杜蘇芮來勢洶洶，預估高雄山區會有很大雨量；提醒市民不管是在土石流潛勢區或海邊低窪地區，都要做好防颱準備。

陳其邁說，市府已針對88處抽水截流站、160部移動式抽水機進行檢查測試和油料補充，25座滯洪池也已排空，相關局處也針對箱涵、側溝等進行盤查。

陳其邁表示，市府上午召開應變會議，要求各局處務必落實防颱準備工作，如注意工地、公共工程、公園、側溝及易淹水地區等，另外可能須撤離民眾的造冊、交通工具準備等，都必須同步到位，也提醒民眾要特別注意颱風動態。

市府水利局說明，13處車行地下道及587處水閘門等各項水利機電設施也完成安全檢查，確保關鍵設施功能正常，避免市民受到淹水之苦。

寶業里位於三民區，鄰近鳳山及鳥松區，澄清路、義華路常因大雨宣洩不及而淹水，市府在寶業里41期重劃區設置南、北滯洪池，並設置抽水機組及引流箱涵，以降低淹水發生機率。

此外，鹽埕區屬低漥地區，箱涵排水受到愛河潮汐影響，須依賴七賢、新樂、大義及南北大溝4處抽水站進行抽排作業；水利局在2021年辦理七賢抽水站設備功能提升工程，降低抽水站起抽水位，並排空市區箱涵水位，減少淹水風險。

中央氣象局今天預報指出，颱風杜蘇芮26日、27日離台灣最近，風雨最明顯；預計今天晚上發布海警，明天白天發布陸警。