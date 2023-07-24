雄讚海味清真水產品 首發馬來西亞全球清真平台

高雄市政府海洋局嗅得穆斯林清真商機，提升高雄水產品競爭力，輔導業者取得清真門檻，自2018年起持續輔導業者115水產品項取得清真認證，今年度再新增20項水產品取得認證。

海洋局今天在高雄麗尊酒店舉辦清真認證成果發表會。

依海洋局資料，全球穆斯林人口超過18億，預估到2060年人口數將占全球人口的1/3，衍生龐大商機讓清真市場受國際重視。

海洋局新聞稿指出，這次輔導梓官區漁會、永安區漁會、天時福、鮪軒等4家在地廠商共取得20項認證品項，品項相當多元豐富，包含龍虎斑、龍膽石斑、金目鱸、午仔魚以及鮪魚生魚片等生鮮產品，還有烏魚鬆、鱸魚淬、泰式檸檬鱸魚排、藥膳鱸魚湯、黃金鯧米粉等水產加工品，均為國內外大眾喜愛品項。

認證的20個產品更上架至馬來西亞清真整合平台(Halal Integrated Platform，HIP)。海洋局表示，該平台由馬來西亞清真產業發展機構(HDC)建置，為馬國線上具有規模的商貿平台，可讓台灣清真企業透過平台更瞭解馬國市場，將高雄具競爭力水產品推廣到穆斯林市場，帶動高雄市優質水產品商機，向外開拓全球商業市場。

參與清真認證輔導的天時福水產食品公司表示，取得清真認證過程較為嚴謹，有關人員需獲得學習時數，以及清真認證單位至加工廠實地訪廠，雖然程序較繁瑣，但透過海洋局協助輔導國內業者，降低進入清真市場障礙，爭取穆斯林市場商機認同。

另外，永安區漁會總幹事李秋錦也感謝海洋局在清真推廣上的努力，期許未來持續規劃多樣化推廣活動，幫助高雄在地漁民走出不同以往道路。