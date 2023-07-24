快訊

直播／杜蘇芮颱風最新路徑曝 最快今晚8時發布海警

馬斯克沒騙人！推特速改Logo還改網域「X.com」 他「愛X成癡」紀錄曝光

有勞保又有國民年金 退休前怎規劃？專家：三種方式可選擇

遭爆不當照顧動物…淨園農場暫停餵食體驗 高市開罰

中央社／ 高雄24日電
高雄市淨園農場遭離職員工爆料不當照顧動物，造成梅花鹿、羊駝等流血受傷，且飼養環境髒亂等；業者宣布即起暫停「可愛動物區」體驗活動，也調整門票折抵消費規則，將重整再出發。（淨園前員工陳小姐提供） 中央社
高雄市淨園農場遭離職員工爆料不當照顧動物，造成梅花鹿、羊駝等流血受傷，且飼養環境髒亂等；業者宣布即起暫停「可愛動物區」體驗活動，也調整門票折抵消費規則，將重整再出發。（淨園前員工陳小姐提供） 中央社

高雄市淨園農場遭離職員工爆料不當照顧動物，造成梅花鹿、羊駝等流血受傷，飼養環境髒亂長蛆等；高雄市動保處將依法裁罰3萬至15萬元，業者也致歉並宣布暫停餵食體驗。

高雄市動保處表示，經稽查梅花鹿確實遭修蹄不當情形，也發現現場羊駝未提供適當照護，以及展演動物未適當休息等違規，動保處已請園方進行改善，依動物保護法第29條第1項第2款裁罰新台幣3萬到15萬元；若限期未改善，將連續開罰，屢勸不聽則依法撤照。

淨園也在社群媒體臉書（Facebook）上公開致歉，今天也宣布即日起暫停「可愛動物區」體驗活動，也調整門票折抵消費規則，將重整再出發。

淨園聲明指出對於近日離職員工陳小姐投訴，園區對於動物失當照養相當自責、歉意，陳小姐在職時對改善動物照養環境有具體建議，但園區未能虛心接納各種建議，導致溝通不良。

淨園指出，將懲處失職主管，園區近年因違反動保法規遭懲處，持續改善動物環境、提升動物福利，今年也取得動物展演許可，會虛心接受各界指證、批評，「讓民眾失望了，非常愧疚」。

對於淨園的道歉文，有網友買單替園方加油打氣，但也有不少網友不接受，網友說，門票收那麼貴，還無法妥善照顧動物；「都幾次了，根本沒有心照顧動物」；「拜託有點良心，好好照顧替你們賺錢的動物」等。

動保處表示，日前接獲民眾檢舉淨園農場未妥善照顧動物，18日立即現勘，持續將淨園農場列為重點稽查單位，昨天也再次稽查淨園遭檢舉事項。

動保處指出，除現場要求園方盡速改善，再次稽查確認動物皆逐漸恢復，所提供飼料目前皆新鮮乾淨未生蛆；未來仍會對持續針對此農場進行輔導，並協請專家學者指導，維護動物福利。

梅花鹿 高雄市

延伸閱讀

換飼料仍有蛆、對鹿不當修蹄！學生控農場沒妥善照顧動物 高市府出手了

高市42路段機車退出人行道 機車族籲：機車停車也要顧

高市餐飲工會培育無數名廚 徒子徒孫端拿手菜慶60周年

梅花鹿夫妻「生下1隻仙氣小白羊」！飼主曝真相直呼幸運：60年來第一次看到

相關新聞

屏東鬧區路燈桿掉落不明物體砸後車窗 事發逾月竟無人聞問

太扯了！屏東縣議員梁育慈近期接獲民眾陳情，陳姓車主將汽車停在市區道路停車格，1個月前遭路燈桿上的不明設備掉落，後車窗玻璃...

高雄上半年淨遷入1.3萬人 房仲：台商回流吸引「南漂族」

據內政部人口遷移資料統計，嘉義、台南、高雄、屏東等南部縣市今年上半年遷入人口都有進帳，其中高雄「淨遷入」逾1.3萬人，在...

遭爆不當照顧動物…淨園農場暫停餵食體驗 高市開罰

高雄市淨園農場遭離職員工爆料不當照顧動物，造成梅花鹿、羊駝等流血受傷，飼養環境髒亂長蛆等；高雄市動保處將依法裁罰3萬至1...

東港迎王平安祭典開跑 王船今開光點睛

3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年將登場，祭典中最重要的法器王船去年11月底開始建造，今年4月完工，本科...

杜蘇芮進逼！屏縣139部大型移動式抽水機提前備戰

中度颱風「杜蘇芮」逼近台灣，中央氣象局預計最快今晚間發布海警，屏東縣長周春米今到林邊鄉巡視抽水站及相關防洪設施，受杜蘇芮...

王船開光點睛 東港迎王平安祭典開跑

東港迎王平安祭典王船去年11月開始築造，今年4月完工，今天上午在東隆宮舉行王船開光點睛儀式，正式宣告三年一科的平安祭典開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦