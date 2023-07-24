遭爆不當照顧動物…淨園農場暫停餵食體驗 高市開罰

高雄市淨園農場遭離職員工爆料不當照顧動物，造成梅花鹿、羊駝等流血受傷，飼養環境髒亂長蛆等；高雄市動保處將依法裁罰3萬至15萬元，業者也致歉並宣布暫停餵食體驗。

高雄市動保處表示，經稽查梅花鹿確實遭修蹄不當情形，也發現現場羊駝未提供適當照護，以及展演動物未適當休息等違規，動保處已請園方進行改善，依動物保護法第29條第1項第2款裁罰新台幣3萬到15萬元；若限期未改善，將連續開罰，屢勸不聽則依法撤照。

淨園也在社群媒體臉書（Facebook）上公開致歉，今天也宣布即日起暫停「可愛動物區」體驗活動，也調整門票折抵消費規則，將重整再出發。

淨園聲明指出對於近日離職員工陳小姐投訴，園區對於動物失當照養相當自責、歉意，陳小姐在職時對改善動物照養環境有具體建議，但園區未能虛心接納各種建議，導致溝通不良。

淨園指出，將懲處失職主管，園區近年因違反動保法規遭懲處，持續改善動物環境、提升動物福利，今年也取得動物展演許可，會虛心接受各界指證、批評，「讓民眾失望了，非常愧疚」。

對於淨園的道歉文，有網友買單替園方加油打氣，但也有不少網友不接受，網友說，門票收那麼貴，還無法妥善照顧動物；「都幾次了，根本沒有心照顧動物」；「拜託有點良心，好好照顧替你們賺錢的動物」等。

動保處表示，日前接獲民眾檢舉淨園農場未妥善照顧動物，18日立即現勘，持續將淨園農場列為重點稽查單位，昨天也再次稽查淨園遭檢舉事項。

動保處指出，除現場要求園方盡速改善，再次稽查確認動物皆逐漸恢復，所提供飼料目前皆新鮮乾淨未生蛆；未來仍會對持續針對此農場進行輔導，並協請專家學者指導，維護動物福利。