杜蘇芮颱風來襲 高市府籲農民加強防範減輕災損

颱風杜蘇芮來襲，高市府農業局今天呼籲農民多加注意田間排水、做好各項防災準備，果品已屆採收期應儘速採收，並注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，減少農作物災損。

高雄市政府農業局發布新聞稿表示，中央氣象局預報26日、27日受颱風杜蘇芮及其外圍環流影響，南部地區將有強風、大雨或豪雨發生機率；為防颱風影響，二期水稻已完成插秧田區，可透過田間蓄水減少稻株因強風搖晃受損。

此外，香蕉、木瓜、番石榴等果樹，須加固枝幹、適度修剪枝條並清除田間殘枝，降低強風及積水影響；其他適逢收穫期的蔬菜及香蕉、龍眼、木瓜、番石榴及芒果等果品，已屆採收期應儘速採收，農業設施也應加強固定。

農業局呼籲，為防範此次颱風，高雄市農民須多加注意田間排水、做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。

農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農民可多加利用「高雄農來訊」網站，了解最新作物防災資訊或YouTube搜尋高雄農來訊，掌握近期高雄地區農業氣象。

若農民因雨害造成農作物損失，可向當地區公所通報並多加利用農委會開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報。