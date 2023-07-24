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杜蘇芮進逼！屏縣139部大型移動式抽水機提前備戰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
杜蘇芮颱風逼近，屏東縣長周春米視察林邊抽水站。圖／屏東縣府提供
杜蘇芮颱風逼近，屏東縣長周春米視察林邊抽水站。圖／屏東縣府提供

中度颱風「杜蘇芮」逼近台灣，中央氣象局預計最快今晚間發布海警，屏東縣長周春米今到林邊鄉巡視抽水站及相關防洪設施，受杜蘇芮颱風外圍環流影響，可能造成局部性大雨或豪雨，恆春沿海地區亦有風強浪大，周春米要求縣府團隊全面監控及防範，呼籲民眾避免到山區、河邊，留意警報資訊，提早因應防災作業。

周春米說，今到林邊抽水站巡視抽水站數量及運作，確認抽水站與大型抽水機運轉正常，杜蘇芮颱風外圍環流帶來的雨勢不容輕忽，縣內低漥地區需慎防淹水及海水倒灌，沿海可能有長浪現象及強陣風，縣府嚴陣以待，全力防範淹水，並請各鄉鎮公所務必加強防汛及整備工作，保障鄉親身命財產安全。

周春米也請農民及養殖漁戶適度調整池水量及強化排水設施，檢視備用發電機能否使用正常，各項公共工程亦要求做好防颱防災準備，減輕颱風可能帶來災害。相關停班及颱風相關資訊將透過官網、LINE官方帳號、跑馬燈等各項訊息讓民眾掌握颱風最新動態。

水利處表示，縣內大型移動式抽水機計139部，提前布設防災，全面檢視轄內抽水站、監視器及水位感測器，除清空滯洪池外，更設多部移動式抽水站戒備，林邊鄉易淹水地區更機動式調派41部移動式抽水站戒備，以容納因應颱風所帶來的強大降雨量，後續針對易積淹水地區加強戒備，做好防災應變警戒。 

杜蘇芮颱風逼近，屏東縣長周春米（右三）視察林邊抽水站。圖／屏東縣府提供
杜蘇芮颱風逼近，屏東縣長周春米（右三）視察林邊抽水站。圖／屏東縣府提供
杜蘇芮颱風逼近，屏東縣長周春米（左）視察林邊抽水站。圖／屏東縣府提供
杜蘇芮颱風逼近，屏東縣長周春米（左）視察林邊抽水站。圖／屏東縣府提供
杜蘇芮颱風逼近，屏東縣長周春米（左一）視察林邊抽水站。圖／屏東縣府提供
杜蘇芮颱風逼近，屏東縣長周春米（左一）視察林邊抽水站。圖／屏東縣府提供

杜蘇芮颱風 周春米 淹水

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