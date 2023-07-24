杜蘇芮颱風將襲台 高雄居民憂北斗抽水站未完工再次淹水

中度颱風杜蘇芮即將來襲，高雄市各抽水站今天排水試抽，但河西、北斗路旁「北斗抽水站及周邊改善工程」至今未完工，地方憂心颱風來又要淹水；市府表示，目前該區周邊排水仍由七賢抽水站處理，已調動移動抽水機到場待命，北斗抽水站等工程因變更設計，預訂明年4月完工。

高雄市水利局因應颱風來襲，今在愛河旁七賢抽水站行抽水整備，七賢抽水站肩負鹽埕區四分之一排水需求，若愛河水位高漲、內水排不出去，就須啟動抽水機，將鹽埕區降雨洪水排到愛河，水利局表示，抽水站備妥2天油料，可48小時運轉抽水，但在地居民直言，旁邊北斗抽水站這麼久還沒完工，憂心這次颱風河西路淹水再現。

地方居民指出，過去颱風大雨來襲，愛河周邊河西路曾淹水到小腿肚，車輛都無法進出，去年得知市府要做北斗抽水站及周邊排水工程，大家都希望趕快完工、不要再出現淹水，沒想到工程原訂今年初完工，之後說延到年中，真的很擔心工程延宕，再次造成淹水。

高雄市水利局專委黃柏棻表示，北鬥抽水站及周邊排水改善工程，是為了提升週邊排洪量，在完工前所有的水仍導入七賢抽水站處理，水利局也調派移動抽水機到七賢站，加速抽水排洪效率，北斗抽水站及周邊工程，因為工程項目調整變更設計，規畫趕明年汛期前完工。