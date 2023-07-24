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高雄上半年淨遷入1.3萬人 房仲：台商回流吸引「南漂族」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄今年上半年淨遷入1.3萬人。記者王昭月／翻攝
高雄今年上半年淨遷入1.3萬人。記者王昭月／翻攝

據內政部人口遷移資料統計，嘉義、台南、高雄、屏東等南部縣市今年上半年遷入人口都有進帳，其中高雄「淨遷入」逾1.3萬人，在南部居冠，南部各縣市平均房價，高雄每坪達23.1萬，也是南部縣市中最高，房仲業分析，是因北漂趨緩，台商回流所致。

南部五縣市今年上半年人口都有增加，高市與台南市淨遷入人口都超過1萬人，台南市主要人口來源是，上半年有3000多人自高雄移入，但有2700多人移往高雄，屏東縣遷往高雄或高雄遷至屏東的人口，都在3000人以上。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，人口正成長的原因包括疫情間無法歸國的國人陸續回國復籍；此外是南部受高科技業、台商回流帶動，北漂趨緩，甚至吸引南漂族。

住商不動產鳳山文山加盟店東鄭啟峰認為，人口遷移往往因為就業機會及房價變動造成，高雄市因科技廊話題帶動人口成長，雖然台積電設廠進度眾說紛紜，不過受影響較大的僅楠梓區。而台積電因在台南建廠，倒是吸引不少高雄市民輕移民，人口輸出至台南。

內政部統計今年上半年人口遷移狀況，高雄今年上半年，淨遷入人口逾1萬人。記者王昭月／翻攝
內政部統計今年上半年人口遷移狀況，高雄今年上半年，淨遷入人口逾1萬人。記者王昭月／翻攝

台南 屏東縣 台積電

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