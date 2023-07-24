高雄上半年淨遷入1.3萬人 房仲：台商回流吸引「南漂族」
據內政部人口遷移資料統計，嘉義、台南、高雄、屏東等南部縣市今年上半年遷入人口都有進帳，其中高雄「淨遷入」逾1.3萬人，在南部居冠，南部各縣市平均房價，高雄每坪達23.1萬，也是南部縣市中最高，房仲業分析，是因北漂趨緩，台商回流所致。
南部五縣市今年上半年人口都有增加，高市與台南市淨遷入人口都超過1萬人，台南市主要人口來源是，上半年有3000多人自高雄移入，但有2700多人移往高雄，屏東縣遷往高雄或高雄遷至屏東的人口，都在3000人以上。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，人口正成長的原因包括疫情間無法歸國的國人陸續回國復籍；此外是南部受高科技業、台商回流帶動，北漂趨緩，甚至吸引南漂族。
住商不動產鳳山文山加盟店東鄭啟峰認為，人口遷移往往因為就業機會及房價變動造成，高雄市因科技廊話題帶動人口成長，雖然台積電設廠進度眾說紛紜，不過受影響較大的僅楠梓區。而台積電因在台南建廠，倒是吸引不少高雄市民輕移民，人口輸出至台南。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言