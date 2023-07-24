高雄上半年淨遷入1.3萬人 房仲：台商回流吸引「南漂族」

據內政部人口遷移資料統計，嘉義、台南、高雄、屏東等南部縣市今年上半年遷入人口都有進帳，其中高雄「淨遷入」逾1.3萬人，在南部居冠，南部各縣市平均房價，高雄每坪達23.1萬，也是南部縣市中最高，房仲業分析，是因北漂趨緩，台商回流所致。

南部五縣市今年上半年人口都有增加，高市與台南市淨遷入人口都超過1萬人，台南市主要人口來源是，上半年有3000多人自高雄移入，但有2700多人移往高雄，屏東縣遷往高雄或高雄遷至屏東的人口，都在3000人以上。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，人口正成長的原因包括疫情間無法歸國的國人陸續回國復籍；此外是南部受高科技業、台商回流帶動，北漂趨緩，甚至吸引南漂族。