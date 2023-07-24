颱風杜蘇芮進逼 小琉球航班公告：26日起停航3天

颱風杜蘇芮逼近台灣，海上風浪增大，中央氣象局最快今晚就會發布海上警報，明天中午前發布陸上警報，預估登陸時將達中颱上限或強颱等級，往返東港、小琉球的交通船業者已發布停航公告，26日至28日3日全天停航，屆時視風浪影響調整航班。

中颱杜蘇芮目前位於鵝鑾鼻東南方約1000餘公里的海面上，強度持續增強，向鵝鑾鼻方向行進，依中央氣象局東港至小琉球各航段，未來6天預報資料顯示，26日上午7點浪高1公尺、風力達6級，至27日最高浪高達6.3公尺、最大風力達13級，而往返東港、小琉球的4家交通船業者，包含大福航運、東琉線聯營處、泰富航運、藍白航運，於今陸續公告25日正常行駛、26日至28日因海象不佳全天停航，復航時間將視颱風脫離後海象狀況而定，琉興公司則因例行性上架檢查暫停航行。