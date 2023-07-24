王船開光點睛 東港迎王平安祭典開跑

東港迎王平安祭典王船去年11月開始築造，今年4月完工，今天上午在東隆宮舉行王船開光點睛儀式，正式宣告三年一科的平安祭典開跑。

王船由82名東港、小琉球造船師傅，去年11月底開始築造，從開斧、立「舟參」、船體船帆製作、安龍眼至船身彩繪，皆為義工不支薪參與；王船建材選用檜木、黑心石及柳安等高級木材，木造築造時間約3個月、彩繪約2個月，耗費約新台幣1200萬元，今年4月完工。

東隆宮董事長潘慶士向溫府千歲擲筊請示，選在今天於王船廠前舉辦甲辰正科王船開光點睛大典，屏東縣長周春米、屏東副縣長黃國榮、屏東縣議會議長周典論、大總理鄭春忠皆出席，儀式鼓樂齊揚，莊嚴隆重。

潘慶士指出，感謝所有王船組造船師傅無私奉獻付出，讓甲辰正科王船風采呈現於世人，王船開光後將正式開放讓信眾的參香祭拜及接受信眾的奉獻添載，也象徵明年迎王平安祭典活動即將正式啟動。