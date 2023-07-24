快訊

女足世界盃開踢！女性運動賽事更平等了嗎？

一年學費10萬起跳！法國「政治神童」任教育部長 意外揭菁英私校面紗

【早晨財經速解讀】 利空出盡？外資調高台積目標價 超級央行周來襲 聯準會最後一次升息？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剉得等！杜蘇芮颱風進逼 金門縣府給民眾這個建議

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
杜蘇芮颱風路徑南偏，預計將在27日影響金門，縣長陳福海督導防颱整備工作。圖／金門縣政府提供
杜蘇芮颱風路徑南偏，預計將在27日影響金門，縣長陳福海督導防颱整備工作。圖／金門縣政府提供

杜蘇芮颱風路徑南偏，預計將在27日影響金門，縣長陳福海昨督導防颱整備工作，金門縣府說明，陳除要求各地防汛整備作業外，針對易淹水區域、防汛熱點也都設置CCTV、做好清淤工作，呼籲民眾也共同清理家園周邊，避免阻塞水溝蓋，維護家園安全。

金門縣政府水利及下水道科說明，陳福海昨前往各地會勘防颱情況，並要求相關整備作業，包含營建管理及工地安全管理；廣告物、招牌、旗幟等確認綑綁；易淹水區域加強排水溝巡查清疏及防汛整備；巡查農業區農田排水情形；加強道路路面沖刷，加強清理道路常見枯枝落葉垃圾等；抽水站內除抽水機組整備作業；在颱風過後，需特別預防登革熱流行。

水利及下水道科指出，已就易淹水區域、防汛熱點，加強防災整備作業，包含已完成既有29支CCTV檢修維護作業，本年度將再增設12支CCTV；持續辦理轄內排水設施清淤工作；採購防洪擋板共計313片，可預佈於烈嶼鄉中墩聚落（270片）及金城鎮五嶽廟（43片）周邊，並與防汛砂包搭配使用，可快速應變、組裝；各公所防汛砂包庫存數量如下，金城鎮900包、金沙鎮900包、金湖鎮650包、金寧鄉500包、烈嶼鄉500包，共計3450包。

縣府提醒，中度颱風杜蘇芮的強度仍持續增強中，其路徑對金門極具威脅，為避免造成更大的災損，除縣府各機關單位積極準備防颱作業，民眾也應共同清理住家周邊枯枝落葉等易阻礙排水的雜物、垃圾，尤應避免阻塞水溝蓋，維護家園安全。

杜蘇芮颱風路徑南偏，預計將在27日影響金門，縣長陳福海督導防颱整備工作。圖／金門縣政府提供
杜蘇芮颱風路徑南偏，預計將在27日影響金門，縣長陳福海督導防颱整備工作。圖／金門縣政府提供

杜蘇芮颱風 金門

延伸閱讀

杜蘇芮路徑再南修 賈新興：周末第6號颱風生成機率高

中颱杜蘇芮閃過台灣？ 吳德榮：路徑南修仍侵台 慎防強風豪雨

杜蘇芮轉中颱「最新路徑往南偏」 氣象局估這地登陸機率高

登革熱防治遇杜蘇芮颱風 南市府公布作法

相關新聞

還行人路權減車格 騎士怨要停哪

高雄市府回應「下一代學生行人路權聯盟」爭行人路權遊行，提出全市42路段機車退出人行道，讓行人空間更順暢等政策，不少機車族...

剉得等！杜蘇芮颱風進逼 金門縣府給民眾這個建議

杜蘇芮颱風路徑南偏，預計將在27日影響金門，縣長陳福海昨督導防颱整備工作，金門縣府說明，陳除要求各地防汛整備作業外，針對...

里港郵便局修復 最快明年動工

屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局建於西元1937年，是日治時期郵局與電信局，也是在地人共同記憶，8年前登錄為屏東縣歷史建築，...

換飼料仍有蛆、對鹿不當修蹄！學生控農場沒妥善照顧動物 高市府出手了

南部某科大生日前到高雄淨園農場工作，發現農場對水鹿不當修蹄，對相關動物照顧不當、換飼料還有蛆，經向高雄市動保處反映，動保...

影／超熱血屏東街舞祭邁入第10年 周春米挑戰夯舞直呼「很不容易」

超熱血的屏東街舞祭今年第10年，除邀請南部各高中職報名的Get It Up高中職Battle大賽，並首度結合屏東10所高...

回坑道粉筆簽到！ 金門老兵召集令今年提早開跑

金門在過去有著戰地任務，不少男性民眾當兵時可能都有留下深刻回憶，金門縣政府今年依據過去參與民眾回饋，提早辦理2023金門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦