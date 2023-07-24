剉得等！杜蘇芮颱風進逼 金門縣府給民眾這個建議

杜蘇芮颱風路徑南偏，預計將在27日影響金門，縣長陳福海昨督導防颱整備工作，金門縣府說明，陳除要求各地防汛整備作業外，針對易淹水區域、防汛熱點也都設置CCTV、做好清淤工作，呼籲民眾也共同清理家園周邊，避免阻塞水溝蓋，維護家園安全。

金門縣政府水利及下水道科說明，陳福海昨前往各地會勘防颱情況，並要求相關整備作業，包含營建管理及工地安全管理；廣告物、招牌、旗幟等確認綑綁；易淹水區域加強排水溝巡查清疏及防汛整備；巡查農業區農田排水情形；加強道路路面沖刷，加強清理道路常見枯枝落葉垃圾等；抽水站內除抽水機組整備作業；在颱風過後，需特別預防登革熱流行。

水利及下水道科指出，已就易淹水區域、防汛熱點，加強防災整備作業，包含已完成既有29支CCTV檢修維護作業，本年度將再增設12支CCTV；持續辦理轄內排水設施清淤工作；採購防洪擋板共計313片，可預佈於烈嶼鄉中墩聚落（270片）及金城鎮五嶽廟（43片）周邊，並與防汛砂包搭配使用，可快速應變、組裝；各公所防汛砂包庫存數量如下，金城鎮900包、金沙鎮900包、金湖鎮650包、金寧鄉500包、烈嶼鄉500包，共計3450包。