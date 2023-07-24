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里港郵便局修復 最快明年動工

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局建於西元1937年，是日治時期郵局與電信局，也是在地人共同記憶，8年前登錄為屏東縣歷史建築，建築本體待修復，縣府爭取中央補助及自籌共3884萬元修復經費，預計年底完成發包，最快明年動工，盼完工後成為里港新地標。

屏東縣府文資所指出，里港郵便局位在里港鄉中山路，日治時期就是郵便、電信局，戰後繼續作為郵局與電信局使用，直到1975年郵局遷移、1979年電信局遷移才停止使用，見證日治時期到戰後郵局、電信局發展歷史。

屏東縣議員陳明達說，里港郵便局對老一輩人來說，充滿許多歷史記憶與故事，古蹟修復需要時間，但城市進展也不能拖延，期許修繕完工後，為這座日式建築帶來新生氣、讓里港更美。

文資所指出，里港郵便局是日治時期里港街區重要公共建築物，外觀、內部空間、裝飾均維持原型貌，建築風格是典型日治風格，因長期閒置，缺乏維護保養，木構多處損壞，屋頂破大洞，為預防漏水還以帆布披蓋。

文資所表示，里港郵便局及其附屬設施約分為營業大廳主棟、附屬機能空間後棟，及住宿官舍三部分，戰後使用過程因陸續增建、改建，這次將透過修復回復原樣態，呈現建築物原有特色。修復總經費3884萬元，預計年底前完成發包，工期400天。

屏東縣 歷史建築

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