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換飼料仍有蛆、對鹿不當修蹄！學生控農場沒妥善照顧動物 高市府出手了

聯合報／ 記者卜敏正徐如宜／高雄即時報導
高雄市動保處表示，民眾檢舉淨園農場未妥善照顧動物案，接獲檢舉後於本月已2次前往淨園現勘。圖／高雄市動保處提供
高雄市動保處表示，民眾檢舉淨園農場未妥善照顧動物案，接獲檢舉後於本月已2次前往淨園現勘。圖／高雄市動保處提供

南部某科大生日前到高雄淨園農場工作，發現農場對水鹿不當修蹄，對相關動物照顧不當、換飼料還有蛆，經向高雄市動保處反映，動保處卻回覆「傷口已恢復良好」，科大生不滿，今透過網路發文批評；動保處表示，已二次到場稽查，發現園方的確處置不當，已請園方改善並依法開罰，若限期未改善將連續開罰，屢勸不聽則依法撤照。

高雄市動保處表示，有關民眾檢舉淨園農場未妥善照顧動物案，接獲檢舉後立即於本月18日前往淨園現勘，持續針對淨園農場列為重點稽查單位，今日下午再次前往淨園就檢舉事項再次稽查。

動保處說，民眾檢舉的水鹿實為梅花鹿，該梅花鹿確實有遭修蹄不當的情形，現場羊駝也未提供適當照護，未提供展演動物適當休息時間，已請園方改善並依法開罰，若限期未改善將連續開罰，屢勸不聽則依法撤照。

動保處表示，園方飼養動物的缺失，動保處除現場要求盡速改善，依據動物展演管理辦法第18條第1項規定，園方須提供符合動物習性與其生理狀態的飼養環境、食物、營養、照護方式及必要的醫療，動保處將依動物保護法第29條第1項第2款裁罰3萬元到15萬元。

本次稽查時已要求園方須對動物進行治療及照護，經查看動物皆逐漸恢復，所提供飼料目前皆新鮮乾淨（未生蛆），未來仍會對持續針對該場進行輔導，並協請專家學者指導，以維該場動物福利。

高雄市動保處表示，民眾檢舉淨園農場未妥善照顧動物案，接獲檢舉後於本月已2次前往淨園現勘。圖／高雄市動保處提供
高雄市動保處表示，民眾檢舉淨園農場未妥善照顧動物案，接獲檢舉後於本月已2次前往淨園現勘。圖／高雄市動保處提供

梅花鹿 飼料

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