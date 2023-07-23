屏東公教聯誼男性中籤率近2成 手作烘焙開啟美味關係

屏東縣府今舉辦「幸福烘焙美味關係」單身公教人員聯誼，原定錄取40人（男女各20人），後來加碼共錄取48人（男女各24人），男性有136名報名中籤率17％，女性36人報名中籤率6成多，今活動帶領單身男女一起製作糕點，活動結束後有11組願意配對。

屏東縣府今舉辦單身公教聯誼，幸運中籤48名適婚男女，在勝利星村附近的「柒零生手做DIY」，體驗手作烘焙樂趣，期盼品味美好幸福姻緣。

今天活動登場，先在主持人帶領一同玩「歡樂破冰趣」遊戲，參加者在自然情境訪問異性朋友，卸下陌生心防，拉近彼此距離。接著在「當美食邂逅旅遊」互動，男女一組自由製作甜點，感受手作烘焙的甜蜜。

今天活動從上午10點到下午兩點半，烘焙坊在熱鬧的公園東路上，鄰近屏東熱門景點「勝利星村創意生活園區」，參加者在活動結束後，互相邀約，漫步到勝利星村。

縣府人事處表示，縣府從2019年起辦理公教單身聯誼，每年吸引單身男女員工報名，此次擴大未婚同仁參與的機會，在活動場地仍有容納空間前提下，增加錄取名額。藉由聯誼，讓單身同仁在繁忙的公務之餘，有機會認識適婚對象，早日找到攜手一生伴侶。下半年度是否舉辦第二場，仍在研議中。