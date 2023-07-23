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回坑道粉筆簽到！ 金門老兵召集令今年提早開跑

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今年依據過去參與民眾回饋，提早辦理2023金門老兵召集令活動。圖／金門縣政府提供
金門縣政府今年依據過去參與民眾回饋，提早辦理2023金門老兵召集令活動。圖／金門縣政府提供

金門在過去有著戰地任務，不少男性民眾當兵時可能都有留下深刻回憶，金門縣政府今年依據過去參與民眾回饋，提早辦理2023金門老兵召集令活動，且今年還設置老兵活動專屬網，方便民眾持續回味歷年的返金軍友照片與故事。

金門縣政府說明，老兵召集令每年於年底舉行，曾在金門服役的弟兄可帶著可以佐證在前線服役的資料或照片，到金門任一觀光景點打卡，不僅有機會成為未來老兵特展的主角，也能換取老兵主題酒等紀念品。

金門副縣長李文良表示，老兵召集令活動今年已經邁向第六年，每年會依老兵弟兄的建議調整活動設計，考量冬季溫度較低、823砲戰紀念日等相關紀念活動，以及老兵也想帶家人一起見證當年服役的歲月，今年特別提早於7月中旬舉辦。

金門觀光處長李銘培說，為避免過往在機場壅塞情形，今年設置老兵活動專屬網，提早報名後即可加快到現場老兵報到速度；網站今年將持續彙整歷年的返金的軍友照片與故事，未來將舉辦各類主題的線上榮團會，也有機會放在特定的展館或活化據點中公開展示。

李銘培指出，老兵在尚義機場旅遊服務中心完成現場報到作業，隨即就能領取老兵紀念帽，並享受金門272特約店家專屬的優惠服務；之後在金門旅遊的過程中，可以到金門植物園、莒光樓、總兵署、烈嶼鄉文化館、后麟步槍射擊體驗館及金湖飯店任一地點，提供老照片或以口述歷史的方式，換取老兵紀念酒兌換券。另外，今年有紀念酒加購服務。

李銘培還說，今年活動沒忘記陪同老兵回來的同行親友們，只要在金門任一觀光景點合照，並標註「#金門老兵召集令或#我在金門OO行軍」，並公開分享於臉書或IG等網路社群，憑七日內的來金機票及身分證，即可兌換老兵同行親友紀念品乙份。

何斗里長陳福林說，老兵召集令活動深具金門特色，斗門聚落保留許多的軍事標語，地下坑道約興建於民國67年，多年過去了，再讓老兵支援整理，忠實呈現當年軍民一家的氛圍。

斗門社區發展協會總幹事范姜輝建議，民眾可透過老兵活動專案，與社區連絡，不僅有導覽解說還有金門紅龜粿DIY體驗課程，之後斗門坑道也會開放給老兵粉筆簽到，如同雷霆演習，尋找更多同梯的回金門。

行銷科長鐘立偉補充，活動至7月15日開跑後，節至7月22日共計有710老兵返金，家屬則有1303位，當中有三位超過90歲的老兵，特別返金參與召集令活動。

2023金門老兵召集令活動，號召老兵回金門，也體驗過往坑道記憶。圖／金門縣政府提供
2023金門老兵召集令活動，號召老兵回金門，也體驗過往坑道記憶。圖／金門縣政府提供
2023金門老兵召集令活動，號召老兵回金門，也體驗過往坑道記憶。圖／金門縣政府提供
2023金門老兵召集令活動，號召老兵回金門，也體驗過往坑道記憶。圖／金門縣政府提供
金門縣政府今年依據過去參與民眾回饋，提早辦理2023金門老兵召集令活動。圖／金門縣政府提供
金門縣政府今年依據過去參與民眾回饋，提早辦理2023金門老兵召集令活動。圖／金門縣政府提供

老兵 金門

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