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一覽海岸風光及閩東特色建築 馬祖跳島自行車慢遊啟動
政府近來續推離島觀光，馬祖國家風景區管理處推出「2023微光馬祖GO好玩系列活動」，其中以推廣在地綠色低碳旅遊及深度體驗遊程的「2023馬祖好卡蹓-壯遊跳島趣Chill Trip Matsu」跳島自行車慢遊今啟動，民眾可一覽海岸風光與閩東建築聚落。
交通部觀光局代理局長周廷彰表示，馬祖地形具有挑戰性，有挑戰才有成就感，今號召騎士由南竿遊客中心騎乘至津沙聚落來回路線，津沙是馬祖列島極西點，也是最接近大陸第一大漁村聚落，因早先擁有如金砂般細緻的沙灘，故名金沙，後寫作津沙，是賞夕陽、踏沙灘的好去處。
此次單車小旅行騎乘路線自南竿遊客中心出發，途經津仁步道、鐵堡、55據點，踩踏自行車可欣賞海岸風光與津沙聚落閩東式建築群，同時為7月23日到10月23日「跳島自行車慢遊集點」揭開序幕，民眾只要於馬祖指定10處集章點位掃描QR碼，集滿3點就可以兌換特製馬祖風情吸水杯墊，每一個遊客中心兌換的款式不同，民眾可以擇一處兌換，還可以抽馬祖住宿券。
馬管處指出，今活動還另規畫「鐳戰生存遊戲體驗」，結合娛樂及軍事體驗的體育運動，帶領參加者領略馬祖的戰地風光與歷史人文；南竿遊客中心前廣場舞台活動不間斷，包括龍潭愛樂管弦樂團、社區活力舞蹈秀、青年爵士鼓等表演。另外，接連兩天舉辦「微光市集」活動，展售馬祖在地美食、青創產品與伴手禮，還特別邀請桃園農會市集展售。
馬管處長黃勢芳表示，馬祖擁有許多慢遊景點，如島內的步道、軍事碉堡都在幽靜小路，適合騎車放慢速度、駐足停留，「2023微光馬祖GO好玩系列活動」活動持續不斷，8月19日將於北竿舉辦「玩騎北竿•賞鷗樂活趣 單車慢遊小旅行」；黃昏時分將於北竿遊客中心戶外坂里沙灘舉辦「2023微光馬祖北竿沙灘音樂會」，享受浪漫離島音樂會。
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