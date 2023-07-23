20年募4200萬 社福團體助4500學子圓夢

為幫助弱勢家庭孩子求學，高雄市社福慈善總會從20年前即廣召企業、團體和個人籌募善款助學，累計至今超過4500學子受助，今天中午社福慈善總會舉行助學金頒發活動，高雄市長陳其邁特地到場與學子擊掌招呼，並感謝社福慈善總會長年幫助弱勢學子勇敢追夢。

陳其邁說，為讓弱勢家庭孩子教育不中斷，高雄市社福慈善總會結合各方資源籌募善款開辦「新生代-助學圓夢計畫」助學金。20年來募集4200多萬，幫助4500多位弱勢學子，以實際行動扶助弱勢，讓學子在求學過程獲得極大資助。

陳其邁到場後，學子們紛上前與陳擊掌招呼，陳也拿起手機，與學子同框自拍合照。