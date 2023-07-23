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20年募4200萬 社福團體助4500學子圓夢

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高雄市社福慈善總會今舉行助學金頒發活動，市長陳其邁（左三）出席致詞並和學子自拍合影。記者楊適群／攝影
高雄市社福慈善總會今舉行助學金頒發活動，市長陳其邁（左三）出席致詞並和學子自拍合影。記者楊適群／攝影

為幫助弱勢家庭孩子求學，高雄市社福慈善總會從20年前即廣召企業、團體和個人籌募善款助學，累計至今超過4500學子受助，今天中午社福慈善總會舉行助學金頒發活動，高雄市長陳其邁特地到場與學子擊掌招呼，並感謝社福慈善總會長年幫助弱勢學子勇敢追夢。

陳其邁說，為讓弱勢家庭孩子教育不中斷，高雄市社福慈善總會結合各方資源籌募善款開辦「新生代-助學圓夢計畫」助學金。20年來募集4200多萬，幫助4500多位弱勢學子，以實際行動扶助弱勢，讓學子在求學過程獲得極大資助。

陳其邁到場後，學子們紛上前與陳擊掌招呼，陳也拿起手機，與學子同框自拍合照。

一位就讀鳳新高中的謝同學說，今是第2次獲頒助學金，感謝社福慈善總會資助，讓自己求學路上能逐步朝夢想前進。另名獲助的單親學子小杉說，有助學金的幫助減輕媽媽不少壓力，自己在求學路上也才能專心讀書。

高雄市社福慈善總會今舉行助學金頒發活動，市長陳其邁（中）出席並感謝社福團體幫助學子圓夢。記者楊適群／攝影
高雄市社福慈善總會今舉行助學金頒發活動，市長陳其邁（中）出席並感謝社福團體幫助學子圓夢。記者楊適群／攝影
高雄市長陳其邁今出席助學金頒發典禮，到場與學子熱情擊掌招呼。記者楊適群／攝影
高雄市長陳其邁今出席助學金頒發典禮，到場與學子熱情擊掌招呼。記者楊適群／攝影
2次獲頒助學金的謝同學（右）說，有助學金的幫助，自己得以在求學路上朝夢想前進。記者楊適群／攝影
2次獲頒助學金的謝同學（右）說，有助學金的幫助，自己得以在求學路上朝夢想前進。記者楊適群／攝影

陳其邁 弱勢家庭

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