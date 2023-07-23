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花199元吃300元鮮果大剉冰 周春米邀請：來屏東大口吃冰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天大暑，屏東縣長周春米製作30人份大碗公冰與現場民眾一起分享。只要花199元，就能吃到價值400元「屏東鮮果大碗冰」活動到下午5點，大暑大口吃冰涼一夏。圖／屏東縣府提供
今天大暑，屏東縣長周春米製作30人份大碗公冰與現場民眾一起分享。只要花199元，就能吃到價值400元「屏東鮮果大碗冰」活動到下午5點，大暑大口吃冰涼一夏。圖／屏東縣府提供

今天是農民曆24節氣「大暑」，代表一年最熱的時候，屏東縣政府今在農業物產館舉辦「大暑好冷 屏東涼一夏」市集，縣長周春米現場將剉冰結合在地農產品，製作30人份大碗公冰與現場民眾一起分享，只要花199元，就能吃到價值400元「屏東鮮果大碗冰」活動到下午5點，大暑大口吃冰涼一夏。

周春米說，現為屏東水果大量生產季節，「大暑」使用到的在地水果食材外，今也是民間習俗天貺日、虎爺生日同一天，天貺日是天神開天門日；虎爺則是武財神之一，現場準備甜湯圓食用並分享給鄉親，象徵吃掉不如意，求下半年圓滿，期待民眾暑假來屏東。

縣府農業處表示，市集邀請屏東在地知名不同種類冰品，品項包含，冰棒、古早味、剉冰、霜淇淋及本縣優質農產品如芒果冰沙、鳳梨冰沙、檸檬冰沙等。現場用碗公將屏東在地芭樂、高樹的芋頭及鳳梨、老鷹紅豆、鹽埔的火龍果、九如的檸檬、內埔的香蕉以及枋山地區的芒果組成「屏東大碗冰」。

今天市集除有好吃的各類冰品外、現場還舉辦「涼涼互動體驗區-霜淇淋擠擠樂」體驗，50元，在現場就可以體驗自己擠霜淇淋，一次可裝飾2種裝飾物，創作出屬於自己的好吃好看霜淇淋。

農業處說，恰逢暑假期間，屏東農業物產館館內外皆有多種屏東好物及伴手禮，也歡迎民眾攜帶孩童前往館內外參觀選購，同時提醒民眾應隨時補充水分及做好防曬，避免身體產生熱衰竭等熱傷害情形，以確保安全作為旅遊最大後盾，將屏東好物通通帶回家。

今天大暑，屏東縣長周春米製作30人份大碗公冰與現場民眾一起分享。只要花199元，就能吃到價值400元「屏東鮮果大碗冰」活動到下午5點，大暑大口吃冰涼一夏。圖／屏東縣府提供
今天大暑，屏東縣長周春米製作30人份大碗公冰與現場民眾一起分享。只要花199元，就能吃到價值400元「屏東鮮果大碗冰」活動到下午5點，大暑大口吃冰涼一夏。圖／屏東縣府提供
今天大暑，屏東縣長周春米（右）製作30人份大碗公冰與現場民眾一起分享。只要花199元，就能吃到價值400元「屏東鮮果大碗冰」活動到下午5點，大暑大口吃冰涼一夏。圖／屏東縣府提供
今天大暑，屏東縣長周春米（右）製作30人份大碗公冰與現場民眾一起分享。只要花199元，就能吃到價值400元「屏東鮮果大碗冰」活動到下午5點，大暑大口吃冰涼一夏。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 大暑 霜淇淋

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