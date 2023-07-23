高市42路段機車退出人行道 機車族籲：機車停車也要顧
高雄市府交通局為提升行人路權，提出全市42路段機車退出人行道，讓行人空間更順暢等政策，但不少機車族抱怨，「機車族已一位難求，未來更沒地方停車」，呼籲市政府加強配套，重視行人也要重視機車族。
高市交通局表示，雖取消人行道停放機車，但同時在周邊道路旁增設機車停車格，增設格數依當地停車周轉率設置，數量雖無法比照原人行道停車位，但將持續尋找替代空間畫設機車停車格，盡可能滿足機車停車需求。
依照行政院主計總處2021年家庭收支調查，高雄市每百戶家庭擁有約188輛機車，家庭擁有機車數量全台最高，機車也被多數高雄人視為「最方便交通工具」，機車處得知市府「提升行人路權」德政，感嘆機車族停車空間也不足。
陳姓機車族表示，市政府重視行人路權、鼓勵搭捷運他都支持，但高雄市捷運、公車便捷性仍不足，像他住大寮，上班若搭捷運、搭公車，必須走好遠的路，騎機車真的比較方便，而且花費至少省一半。
他說，高雄機車族近期在市區也遇到不少問題，不止人行道停車空間變少，機車族也不知道騎樓可否停車，有的商家騎樓有畫停車格，有人沒有畫，沒有畫停車格能否停車呢？會不會突然被開單？請市府也幫小資機車族保留基本路權，不要只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。
高市交通局表示，為維護行人安全，已完成約1萬公尺行人步道，150路口設置放大型行人號誌、延長630路口行人通行秒數、增設57處標線型行人道和37處庇護島；42條路段也實施機車退出人行道措施，藉以改善行人空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言