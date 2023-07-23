高市42路段機車退出人行道 機車族籲：機車停車也要顧

高雄市府交通局為提升行人路權，提出全市42路段機車退出人行道，讓行人空間更順暢等政策，但不少機車族抱怨，「機車族已一位難求，未來更沒地方停車」，呼籲市政府加強配套，重視行人也要重視機車族。

高市交通局表示，雖取消人行道停放機車，但同時在周邊道路旁增設機車停車格，增設格數依當地停車周轉率設置，數量雖無法比照原人行道停車位，但將持續尋找替代空間畫設機車停車格，盡可能滿足機車停車需求。

依照行政院主計總處2021年家庭收支調查，高雄市每百戶家庭擁有約188輛機車，家庭擁有機車數量全台最高，機車也被多數高雄人視為「最方便交通工具」，機車處得知市府「提升行人路權」德政，感嘆機車族停車空間也不足。

陳姓機車族表示，市政府重視行人路權、鼓勵搭捷運他都支持，但高雄市捷運、公車便捷性仍不足，像他住大寮，上班若搭捷運、搭公車，必須走好遠的路，騎機車真的比較方便，而且花費至少省一半。

他說，高雄機車族近期在市區也遇到不少問題，不止人行道停車空間變少，機車族也不知道騎樓可否停車，有的商家騎樓有畫停車格，有人沒有畫，沒有畫停車格能否停車呢？會不會突然被開單？請市府也幫小資機車族保留基本路權，不要只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。