還行人空間機車退出人行道 高雄機車族怨：車要停哪？

為爭取路權，「下一代學生行人路權聯盟」昨集結千人在高雄遊行。市府交通局回應，持續改善行人環境，現已完成約1萬公尺行人步道、行人早開時相號誌等措施。其中包括全市42路段的機車退出人行道讓行人空間更加順暢，但此舉卻引發機車族抱怨，「改善行人空間，卻犧牲一位難求的機車族，日後恐讓違停問題更嚴重」。

高市交通局表示，維護行人安全目前已完成約1萬公尺行人步道，150路口設置放大型行人號誌、延長630路口行人通行秒數、增設57處標線型行人道和37處庇護島；42條路段也實施機車退出人行道措施，藉以改善行人空間。

交通局說，其中機車退出人行道包括5個商圈、20所大專院校、14所教學醫院周邊；另10條主要幹道和15所市立學校進行行人環境改善工程，總計涵蓋42條路段、總長約3.5萬公尺。

但機車退出人行道作法卻引發機車族質疑，認為改善行人環境卻忽略機車停車問題，欠缺整體考量。一名龔姓機車族就說，高雄機車全國第一，平時停車不容易，現又壓縮機車停車空間，難道要讓違停問題更嚴重？另名李姓騎士也認為，重視行人路權理所當然，但不應忽略其他交通用路人需求，只顧機車退出人行道，卻沒規畫機車要停哪？改善交通政府只會頭痛醫頭、腳痛醫腳，令人無言。

高市交通局交通工程科回應，雖取消人行道停放機車，但同時有在周邊道路旁增設機車停車格，增設格數根據當地停車周轉率設置，數量雖無法比照原本人行道停車位，但仍會持續尋找替代空間畫設機車停車格，盡可能滿足機車停車需求。