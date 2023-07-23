快訊

堅果和種子可護腦，但哪一樣最有益？神經科醫師和阿茲海默症專家都說是它

杜蘇芮颱風最新路徑曝 粉專指這個走法有點像7年前的莫蘭蒂

藍全代會通過提名侯友宜選總統 朱立倫：組執政大聯盟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還行人空間機車退出人行道 高雄機車族怨：車要停哪？

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高市交通局為改善行人空間，將全市42路段機車退出人行道。圖／高市交通局提供
高市交通局為改善行人空間，將全市42路段機車退出人行道。圖／高市交通局提供

為爭取路權，「下一代學生行人路權聯盟」昨集結千人在高雄遊行。市府交通局回應，持續改善行人環境，現已完成約1萬公尺行人步道、行人早開時相號誌等措施。其中包括全市42路段的機車退出人行道讓行人空間更加順暢，但此舉卻引發機車族抱怨，「改善行人空間，卻犧牲一位難求的機車族，日後恐讓違停問題更嚴重」。

高市交通局表示，維護行人安全目前已完成約1萬公尺行人步道，150路口設置放大型行人號誌、延長630路口行人通行秒數、增設57處標線型行人道和37處庇護島；42條路段也實施機車退出人行道措施，藉以改善行人空間。

交通局說，其中機車退出人行道包括5個商圈、20所大專院校、14所教學醫院周邊；另10條主要幹道和15所市立學校進行行人環境改善工程，總計涵蓋42條路段、總長約3.5萬公尺。

但機車退出人行道作法卻引發機車族質疑，認為改善行人環境卻忽略機車停車問題，欠缺整體考量。一名龔姓機車族就說，高雄機車全國第一，平時停車不容易，現又壓縮機車停車空間，難道要讓違停問題更嚴重？另名李姓騎士也認為，重視行人路權理所當然，但不應忽略其他交通用路人需求，只顧機車退出人行道，卻沒規畫機車要停哪？改善交通政府只會頭痛醫頭、腳痛醫腳，令人無言。

高市交通局交通工程科回應，雖取消人行道停放機車，但同時有在周邊道路旁增設機車停車格，增設格數根據當地停車周轉率設置，數量雖無法比照原本人行道停車位，但仍會持續尋找替代空間畫設機車停車格，盡可能滿足機車停車需求。

人行道 機車族 路權

延伸閱讀

行人「沒靠邊走」被開罰合理嗎？ 民代：台中罰最多在這裡

黃土水塑山本悌二郎銅像 高雄跨越2千公里賦歸日本佐渡

影／高雄遊行爭路權 台南車禍女童父拿遺物哭喊：要完成女兒使命

2023旗津風箏節開幕 12米高雄熊大風箏亮相

相關新聞

天使輪貨櫃陸續下沉漂進航道不易察覺 琉球漁民：盼儘速移除

帛琉籍「天使輪」貨櫃輪21日凌晨於高雄港外海沉船，船上近600個空貨櫃落海，隨海流一路往南，漂到屏東及小琉球沿岸，高雄港...

還行人空間機車退出人行道 高雄機車族怨：車要停哪？

為爭取路權，「下一代學生行人路權聯盟」昨集結千人在高雄遊行。市府交通局回應，持續改善行人環境，現已完成約1萬公尺行人步道...

「提琴醫生」巧思奪國際發明大獎 迷你號角有神奇效果

高雄製琴師王宇寧有「提琴醫生」之譽，他結合大提琴止滑墊與演奏平台，研發外型如甜甜圈、可隨身攜帶的「迷你號角」，陸續榮獲韓...

在地人記憶！里港郵便局修復最快明年動工 盼成為新地標

位在屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，建於西元1937年，是日治時期郵局與電信局，更是在地人共同記憶，2015年登錄為屏東縣...

冒險拍龍貓隧道 高捷半年告發26件

高雄輕軌「龍貓隧道」暴紅成網友打卡熱點，月初蔡英文總統還特地來體驗，但此地常上演民眾涉險搶拍美照場景，曾有婦人擦撞頭，昨...

廣角鏡／旗津風箏節

2023旗津風箏節昨天盛大開場，高雄市吉祥物「高雄熊」化身12米高的氣球輕盈飛天，與高人氣的藍鯨等海中生物悠遊天際。今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦