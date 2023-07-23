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「提琴醫生」巧思奪國際發明大獎 迷你號角有神奇效果

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
製琴師王宇寧接受純手工客製提琴，致力打造聲音工藝。本報資料照片
製琴師王宇寧接受純手工客製提琴，致力打造聲音工藝。本報資料照片

高雄製琴師王宇寧有「提琴醫生」之譽，他結合大提琴止滑墊與演奏平台，研發外型如甜甜圈、可隨身攜帶的「迷你號角」，陸續榮獲韓國首爾國際發明大獎金牌獎、瑞士日內瓦國際發明大獎金牌。「希望讓世界看到台灣！」他帶著這項專利走遍世界各國參展，全程在台生產，並在亞馬遜電商上架，讓MIT產品走入全球。

王宇寧從小念音樂班，跟著父親學習維修提琴，在國立臺南藝術大學念研究所時學會製作小提琴，後來更負笈前往義大利製琴重鎮克里蒙納Cremona學習，將正統手工製琴技藝帶回台灣，成立王宇寧提琴工作室。慢慢以專業傳出口碑，被樂界稱為「提琴醫生」，琴有什麼疑難雜症都送來工作室求助。

王宇寧說，有次他在止滑墊上撐起大提琴準備試琴時，遺憾一般人家裡沒有像音樂廳的演奏平台，無法讓尾針傳遞大提琴的共鳴，增強音場效果；突然靈光乍現：何不自己來發明一個同時有止滑和演奏平台效果的東西！

歷經20個月，從設計畫圖、數據分析、3D模型製作、實驗到量產，王宇寧終於研發出大提琴家隨身可攜的迷你演奏平台，他將之定位為大提琴迷你號角，取名為「提丰Typhoon」。這項止滑墊和演奏台完美結合的發明，兼具美觀與實用，輕便小巧卻功能不凡，國內外大提琴演奏者實際使用後給予極高評價，也吸引其他演奏者的好奇詢問。演奏家們還幫提丰取了可愛的綽號「甜甜圈」！

王宇寧超愛哥吉拉，因為牠是不死的怪獸之王，永遠打不死，不管如何一定會有新的影集會再拍牠。這樣不滅的設定，好像在提醒自己不要被困境束縛，也不應該輕易被打敗。

提丰不僅讓演奏者即使在戶外也能展現音樂廳的演出水準，也讓王宇寧陸續得到瑞士日內瓦國際發明大獎金牌、韓國首爾國際發明大獎金牌獎等殊榮。他感謝高雄市青年局提供幫助，最早申請青創貸款和補助，用於產品開發和專利申請；最近申請到出國參展補助，分擔了報名、機票、住宿等費用，減輕不少負擔。

高雄市青年局長張以理表示，青年創業路程充滿了挑戰與風險，青年局特別提供一系列青年創業補助與貸款，藉由青創資源的媒合，給予年輕頭家支持。有需要的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」，加入官方FB、IG與Line@，掌握最新資訊。

迷你號角有美、日、中、韓國及歐洲的專利認證，2019年及2022年分別榮獲首爾及瑞士日內瓦的國際發明大展金牌。圖／高雄市青年局提供
迷你號角有美、日、中、韓國及歐洲的專利認證，2019年及2022年分別榮獲首爾及瑞士日內瓦的國際發明大展金牌。圖／高雄市青年局提供
製琴師王宇寧研發的「大提琴迷你號角」，外型就像甜甜圈。本報資料照片
製琴師王宇寧研發的「大提琴迷你號角」，外型就像甜甜圈。本報資料照片
大提琴家Steph Stamopoulos 演奏時使用提丰。圖／高雄市青年局提供
大提琴家Steph Stamopoulos 演奏時使用提丰。圖／高雄市青年局提供
製琴師王宇寧接受純手工客製提琴，致力打造聲音工藝。本報資料照片
製琴師王宇寧接受純手工客製提琴，致力打造聲音工藝。本報資料照片
製琴師王宇寧接受純手工客製提琴，致力打造聲音工藝。本報資料照片
製琴師王宇寧接受純手工客製提琴，致力打造聲音工藝。本報資料照片

青年 金牌 高雄市

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