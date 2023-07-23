天使輪貨櫃陸續下沉漂進航道不易察覺 琉球漁民：盼儘速移除

帛琉籍「天使輪」貨櫃輪21日凌晨於高雄港外海沉船，船上近600個空貨櫃落海，隨海流一路往南，漂到屏東及小琉球沿岸，高雄港務分公司派員排除，截至昨天已打撈106個上岸，仍有大量貨櫃於海面上載浮載沉，昨已造成東港籍拖網漁船網具遭貨櫃勾住破損，今早再有漁民通報1只貨櫃漂進航道。

近600個20呎空貨櫃於21日隨船墜海，昨釀首起財損，東港籍漁船昨在高屏外海作業時，漁網遭海上貨櫃勾住，2套漁網被五馬分屍，損失10萬元。

今天早上再有漁民於7點左右回報指，靠近東港、琉球航道約北緯22度23.24分左右位置，有1個貨櫃下沉，不易發現，請各船注意。