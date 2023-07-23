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在地人記憶！里港郵便局修復最快明年動工 盼成為新地標

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築，縣府文資所向文化部爭取修復經費，預計年底前完成發包，最快明年動工。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築，縣府文資所向文化部爭取修復經費，預計年底前完成發包，最快明年動工。記者劉星君／攝影

位在屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，建於西元1937年，是日治時期郵局與電信局，更是在地人共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築，需建築本體修復，縣府文資所向文化部爭取3884萬元修復經費，預計年底完成發包，最快明年動工，在地人都相當期待，盼能成為里港新地標。

屏東縣議員陳明達是在地里港人，陳明達說，里港郵便局在里港市中心轉角，對老一輩人來說有許多歷史記憶與故事。文資所向文化部爭取修復經費，希望修繕完後，能為這座在里港市中心日式建築帶來新生，古蹟修復需時間，城市進展也不能拖延，讓里港更美。

里港郵便局位在里港鄉中山路上，建築物周邊停滿車輛。文資所指出，里港郵便局的保存見證里港鄉在日治時期郵便電信事業發展歷史，戰後繼續作為郵局與電信局使用，直到1975年郵局遷移、1979年電信局遷移，才停止使用，也見證戰後郵局與電信局事業發展歷史。

文資所指出，里港郵便局是日治時期里港街區重要公共建築物，創建時，就是郵便局，外觀及內部空間、裝飾均維持原郵便局型貌，建築風格是典型日治時期風格。里港郵便局及其附屬設施約分為營業大廳主棟、附屬機能空間的後棟及提供住宿機能的官舍棟三大部分，戰後使用的過程陸續有些增建與改變，透過修復再利用工程的規畫設計回復原來樣態，突顯建築物原有特色。

文資所表示，里港郵便局因長期閒置與缺乏日常維護保養，木構處有多處損壞，屋頂破大洞，為預防漏水以大帆布披蓋。向文化部爭取到修復經費3884萬元，預計年底前完成發包，最快明年動工，工期400天。

屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築，縣府文資所向文化部爭取修復經費，預計年底前完成發包，最快明年動工。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築，縣府文資所向文化部爭取修復經費，預計年底前完成發包，最快明年動工。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築，縣府文資所向文化部爭取修復經費，預計年底前完成發包，最快明年動工。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築，縣府文資所向文化部爭取修復經費，預計年底前完成發包，最快明年動工。記者劉星君／攝影
屏東縣里港郵便局2015年登錄為屏東縣歷史建築，議員陳明達（右）說，對老一輩人來說有著共同記憶。縣府文資所向文化部爭取修復經費3千多萬元，盼成為里港新地標。圖／陳明達提供
屏東縣里港郵便局2015年登錄為屏東縣歷史建築，議員陳明達（右）說，對老一輩人來說有著共同記憶。縣府文資所向文化部爭取修復經費3千多萬元，盼成為里港新地標。圖／陳明達提供
屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築，縣府文資所向文化部爭取修復經費，預計年底前完成發包，最快明年動工。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉的里港郵便局，對老一輩人來說有著共同記憶，2015年登錄為屏東縣歷史建築，縣府文資所向文化部爭取修復經費，預計年底前完成發包，最快明年動工。記者劉星君／攝影

歷史建築 屏東縣

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