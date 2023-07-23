黃土水塑山本悌二郎銅像 高雄跨越2千公里賦歸日本佐渡

高雄市副市長林欽榮昨率團前往日本佐渡市，在駐日代表謝長廷、佐渡市長渡邊竜五、議長近藤和義及在地議員的見證下，舉行「山本悌二郎」複刻銅像在真野公園的揭幕式。山本悌二郎百年前在台引入現代化糖業生產方式，促進高雄現代化，這座銅像則是出自台灣前輩雕塑家黃土水之手。

位於日本新潟縣西北部外海的佐渡，以能劇、太鼓聞名，也是台灣第一座現代化糖廠橋仔頭糖廠創建者山本悌二郎的故鄉。高雄市文化局表示，山本悌二郎於1900年至1927年在台期間，引入現代化糖業生產方式、建立糖業鐵路運輸方式，促進高雄現代化，發電廠的建設、高雄港築港工程都因糖業而生，高雄在日治時期躍升為重要的工業與交通城市。

山本悌二郎離開台灣後，在地仕紳為了紀念他，委託台灣美術先驅黃土水製作了這座胸像。百年來因不同原因陸續立於高雄橋頭、佐渡兩地。林欽榮表示，這座銅像不僅是台灣美術先驅黃土水的重要作品，更是高雄百年現代化的象徵。黃土水（1895-1930）是台灣第一位至日本東京美術學校研習西洋雕塑的藝術家，同時也是第一位作品入選日本帝展的台灣人。

這座銅像現典藏於高雄市立美術館，並透過專業翻製技術，去年讓山本銅像重新矗立在1929年橋頭糖廠起始處，此後也將持續在真野公園陪伴大家，兩城市更因山本銅像牽起友好情緣。

謝長廷提到，推動山本銅像賦歸的事讓他學到很多，也期待未來高雄跟佐渡的持續交流。渡邊竜五指山本悌二郎對佐渡的重大意義，透過其對高雄的意義串起百年後的交流，更是難能可貴。