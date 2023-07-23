冒險拍龍貓隧道 高捷半年告發26件

高雄輕軌「龍貓隧道」暴紅成網友打卡熱點，月初蔡英文總統還特地來體驗，但此地常上演民眾涉險搶拍美照場景，曾有婦人擦撞頭，昨又有民眾攜家帶眷無視警示拍不停，車長一路長嗶喇叭，險象環生。捷警隊統計，輕軌今年1至6月違規告發209件，龍貓隧道就有26件，主要是侵入軌道區拍照，依法可處1500至7500元罰鍰。

高雄輕軌拚年底成圓，列車是美麗的流動風景，不過通車以來民眾常有NG行為。被喻為「龍貓隧道」的美術館站，假日拍照打卡人潮多，闖入軌道，違規踩草皮，就為搶拍列車穿越綠林的美景，氣得在場保全爆氣，「退到後面，聽不懂是不是」。

高捷表示，美術館站去年通車以來，不斷有遊客闖越鐵軌拍照，經宣導後已有改善。不過記者昨日直擊，發現搏命拍照的遊客大有人在，都在列車長鳴喇叭到最後1秒才願跳開，甚至有一家大小在列車抵達前仍拍個不停。

不只「龍貓隧道」違規情形讓保全崩潰，凱旋站近日也發生年輕人追打車廂想上車，被網友譏諷「把輕軌當小黃」。高雄捷運警察隊指今年1至6月共告發209件，最夯的龍貓隧道美術館站有26件，以侵入軌道拍攝居多。高捷表示，勸導不聽，就會通知捷警開罰。鐵道攝影愛好者指，拍列車時其實可善用相機長焦功能或用手機畫面放大，切記要選微轉彎處拍，才能避免與列車正面擦撞。