捕鼠記開演 憶繳鼠尾巴日子

早年戰地政務時期，金門為杜絕鼠患，司令官一聲令下，展開全民捕鼠運動，這段真實歷史改編的金門在地原創奇幻歷史音樂劇《捕鼠記》，前兩天在金東戲院上演，首映會吸引數百位民眾前往觀賞，長輩看完音樂劇後，都回想起以前那段難忘歲月。

《捕鼠記》將歷史轉成引人入勝的故事，讓觀眾回顧「上繳老鼠尾巴」的戰地歷史，去年10月演出時，3場演出座無虛席，今年捲土再來，加入3首不同風格和聲，分別呈現戰爭來臨、喪失摯愛，及歷經苦難仍對未來充滿期待，還邀請14名金門在地歌唱好手參與，增添豐富的音樂風格。

據了解，《捕鼠記》是根據聊齋《促織》改編，故事描述金門1970年代戰地政務時期，處於前線島嶼的人們，擔心生存外，卻意外因鼠疫開始全島「滅鼠運動」。

該劇的編劇、作詞、作曲蕭柏凡，為金門子弟，其以10首新創歌曲貫穿全劇，由10多位專業的舞台演員，優美的和聲，舞台場景巧妙地變換等，藉由音樂劇唱出金門人遭受戰爭的傷痛無奈，和對未來的憧憬期待。

金沙鎮長吳有家表示，跟他差不多年紀的人，都經歷過要交老鼠尾巴、麻雀腳與蒼蠅等過往。他說，當時主要是為了滅鼠防疫，要求全民都要交；麻雀腳則為危害農作，蒼蠅則是環境衛生，這些現在看來，或許覺得不可思議，但都是歷史的一部分。

一名李小姐看完音樂劇後也說，覺得以前很多規定不可思議，但導演編劇都很用心，將老鼠尾巴、金門、聊齋、音樂劇等元素，組成精彩音樂劇。