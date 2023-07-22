聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／蜜柑站長人氣超夯 上百鐵粉蜂湧橋頭站探班
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。不過蜜柑先去「視察」高流快閃店粉絲搶立體玩偶背包狀況，小小遲到了3分鐘，為彌補橋頭站鐵粉，主動延長下班時間30分鐘，讓大家樂翻。
蜜柑站長是高捷公司高人氣明星「員工」，所到之處無不吸睛。今早牠到橋頭糖廠站的值勤時段是上午10點到下午3點，沒現身前早已有上百鐵粉在場恭候，魅力無法擋。左營一對姐妹花好想在家裡養貓但無法如願，一早就搶到橋頭糖廠站看蜜柑！
蜜柑站長要值勤，高捷工作人員特別幫牠準備紙箱子與毛巾，及逗貓棒供解悶，另也特地準備紀念品口罩，民眾在手臂上蓋上「貓蓋腳印」印章，就能兌換。蜜柑站長其餘的周邊商品也大發利市，T恤最搶手。
「賣萌不賣票」蜜柑常吸引許多粉絲探班，不過牠今天小小遲到３分鐘，高捷司解釋，蜜柑一大早先去視察高流快閃店，粉絲排隊搶限量蜜柑立體玩偶背包狀況，但怕引起騷動，沒特別現身。由於趕不及到橋頭站，因此主動延長下班時間30分，讓粉絲們撿到意外驚喜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言