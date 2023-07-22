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影／蜜柑站長人氣超夯 上百鐵粉蜂湧橋頭站探班

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，許多粉絲爭賭。圖／高捷提供
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，許多粉絲爭賭。圖／高捷提供

人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。不過蜜柑先去「視察」高流快閃店粉絲搶立體玩偶背包狀況，小小遲到了3分鐘，為彌補橋頭站鐵粉，主動延長下班時間30分鐘，讓大家樂翻。

蜜柑站長是高捷公司高人氣明星「員工」，所到之處無不吸睛。今早牠到橋頭糖廠站的值勤時段是上午10點到下午3點，沒現身前早已有上百鐵粉在場恭候，魅力無法擋。左營一對姐妹花好想在家裡養貓但無法如願，一早就搶到橋頭糖廠站看蜜柑！

蜜柑站長要值勤，高捷工作人員特別幫牠準備紙箱子與毛巾，及逗貓棒供解悶，另也特地準備紀念品口罩，民眾在手臂上蓋上「貓蓋腳印」印章，就能兌換。蜜柑站長其餘的周邊商品也大發利市，T恤最搶手。

「賣萌不賣票」蜜柑常吸引許多粉絲探班，不過牠今天小小遲到３分鐘，高捷司解釋，蜜柑一大早先去視察高流快閃店，粉絲排隊搶限量蜜柑立體玩偶背包狀況，但怕引起騷動，沒特別現身。由於趕不及到橋頭站，因此主動延長下班時間30分，讓粉絲們撿到意外驚喜。

人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤。記者王昭月/攝影
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤。記者王昭月/攝影
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
高捷蜜柑站長高人氣，今到橋頭糖廠站值勤，吸引上百粉絲爭睹。圖／高捷提供
高捷蜜柑站長高人氣，今到橋頭糖廠站值勤，吸引上百粉絲爭睹。圖／高捷提供
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤。圖／高捷提供
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤。圖／高捷提供
「蜜柑站長」高人氣，限量立體背包吸引粉絲搶著要。圖／高捷提供
「蜜柑站長」高人氣，限量立體背包吸引粉絲搶著要。圖／高捷提供
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，吸引許多粉絲探班。圖／高捷提供
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，吸引許多粉絲探班。圖／高捷提供
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，許多粉絲爭拍照片。圖／高捷提供
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，許多粉絲爭拍照片。圖／高捷提供
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，吸引許多粉絲探班。圖／高捷提供
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，吸引許多粉絲探班。圖／高捷提供
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
人氣紅不讓的「蜜柑站長」，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，上百粉絲一早即到場守候，爭睹丰采。記者王昭月／攝影
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，許多粉絲爭睹。圖／高捷提供
「蜜柑站長」人氣紅不讓，今天輪至高雄捷運橋頭糖廠站值勤，許多粉絲爭睹。圖／高捷提供

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