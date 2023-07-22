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影／旗津風箏節今起盛大開場 超萌「高雄熊」飛上天！

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
2023旗津風箏節昨天盛大開場，高雄市吉祥物「高雄熊」也化身12米高的氣球輕盈飛天，市長陳其邁（見圖）希望今年飆破15萬人。記者王昭月月／攝影
2023旗津風箏節昨天盛大開場，高雄市吉祥物「高雄熊」也化身12米高的氣球輕盈飛天，市長陳其邁（見圖）希望今年飆破15萬人。記者王昭月月／攝影

2023旗津風箏節今天盛大開場，高市吉祥物「高雄熊」化身12米高的氣球輕盈飛天，與藍鯨等海中生物優遊天際。今年風箏節連續三個周休假日舉行，安排不周主題風箏秀，也有消暑的大型氣墊水樂園等設施，要讓大人小孩玩個夠，高雄市陳其邁換上熱帶風情的海灘裝，邀大家一起「玩嗨暑假」，今年人潮可望飆破15萬。

高雄市長陳其邁及多名立委、議員及觀光旅遊公協會代表，換上輕裝到旗津為風箏節活動揭開序幕，他表示，去年首辦風箏節，2天吸引超過7萬名民眾，很多人意猶未盡，今年活動跨三個周休日，6天希望人潮突破15萬。

今年風箏節由12米長的「高雄熊」打頭陣，高雄熊是高市吉祥物，化身大型輕盈風箏飛天，萌樣超吸睛 。觀光局指每周主題都不同，可愛動物、海底生物會先後登場。

市長陳其邁今穿上熱帶風情的花襯衫，賣力行銷旗津觀光，和日本南薩摩市貴賓共同品嚐烤魷魚等在地美食，也與韓國網紅金淵珍及陽光女孩黃珮琪、部落客漢娜等人合影，邀大家都能來旗津拍美照，玩水放電。

旗津風箏節今年標榜陸海空3D展演，天上有主題風箏秀，地面有大型氣墊水樂園、旋轉木馬、旋轉熱氣球等；周休假日下午2點到晚上6點，下午4點到6點並有親子DIY體驗及魔術、氣球等表演活動；周末晚6點半起有夜光風箏展演、周日晚上有火舞秀。

2023旗津風箏節盛大開場，今年風箏節連續三個周休假日舉行，安排不周主題風箏秀，另安排消暑的大型氣墊水樂園等設施，要讓大人小孩玩個夠。記者王昭月/攝影
2023旗津風箏節盛大開場，今年風箏節連續三個周休假日舉行，安排不周主題風箏秀，另安排消暑的大型氣墊水樂園等設施，要讓大人小孩玩個夠。記者王昭月/攝影
2023旗津風箏節昨天盛大開場，高雄市吉祥物「高雄熊」也化身12米高的氣球輕盈飛天。記者王昭月／攝影
2023旗津風箏節昨天盛大開場，高雄市吉祥物「高雄熊」也化身12米高的氣球輕盈飛天。記者王昭月／攝影
市長陳其邁今穿上熱帶風情的花襯衫，賣力行銷旗津觀光，和日本南薩摩市貴賓共同品嚐烤魷魚等在地美食。記者王昭月/攝影
市長陳其邁今穿上熱帶風情的花襯衫，賣力行銷旗津觀光，和日本南薩摩市貴賓共同品嚐烤魷魚等在地美食。記者王昭月/攝影
2023旗津風箏節盛大開場，今年風箏節連續三個周休假日舉行，安排不周主題風箏秀，另安排消暑的大型氣墊水樂園等設施，要讓大人小孩玩個夠。記者王昭月/攝影
2023旗津風箏節盛大開場，今年風箏節連續三個周休假日舉行，安排不周主題風箏秀，另安排消暑的大型氣墊水樂園等設施，要讓大人小孩玩個夠。記者王昭月/攝影
2023旗津風箏節昨天盛大開場，高雄市吉祥物「高雄熊」也化身12米高的氣球輕盈飛天。記者王昭月／攝影
2023旗津風箏節昨天盛大開場，高雄市吉祥物「高雄熊」也化身12米高的氣球輕盈飛天。記者王昭月／攝影

風箏節 陳其邁 高雄市

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