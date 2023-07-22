2023旗津風箏節開幕 12米高雄熊大風箏亮相

2023旗津風箏節及氣墊水樂園活動，今天下午在旗津舉行，高雄市長陳其邁與日本南薩摩市副市長竹內淳郎等人出席，並一起施放12米高雄熊風箏及品嚐在地美食，共同行銷旗津觀光。

2023旗津風箏節及氣墊水樂園活動今天在旗津開幕，陳其邁、竹內淳郎與立委賴瑞隆、趙天麟等人出席，並共同施放12米高雄熊風箏。

陳其邁接受媒體聯訪表示，旗津風箏節去年2天吸引7萬名遊客到此朝聖，今年延長到3個週末。此外，戲水氣墊城堡今年也擴增到10座，現場並有高雄熊、大鯨魚等主題風箏，希望大家能到旗津感受當地熱情陽光及美麗沙灘。

觀光局表示，2023旗津風箏節3週活動搭配不同主題風箏呈現，第1週有高雄熊及各式熊熊在旗津天空放風，接下來則以動物園的可愛動物為主題，還有海底生物總動員。每週六晚間有夜間風箏展演，百米夜光神龍現身夜空成為亮點。

觀光局指出，旗津風箏節是全台唯一陸海空都可以玩的風箏節活動，除主題風箏展演外，活動現場也設置大型氣墊水樂園、旋轉木馬、旋轉熱氣球等遊樂設施。

活動期間週六晚上6時30分到8時30分加碼夜光風箏展演、週日晚上6時30分到7時50分則有火舞表演。還可順遊星空隧道、高雄燈塔、旗後砲台，欣賞高雄夕陽美景，及老街各式在地小吃及海產。

高雄市政府也呼籲，參加活動可多搭乘捷運、輕軌轉乘渡輪到旗津，活動期間渡輪班次加密，一般遊客騎乘的燃油機車禁止登船。旗津區內也有安排定點接駁服務，並會視車流狀況實施4階段交通管制。