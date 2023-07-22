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非法潛水電魚 澎湖環保案件非法查緝小組建功

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖海域利用供氣式潛水採捕海洋生物等不法情事時有所聞。澎湖環保案件非法查緝小組昨晚在北海域查獲漁船非電魚，當場查扣裝備與漁獲，漁民也將遭重罰最高15萬元罰款。

澎湖海域海象穩定，環保案件非法查緝小組昨晚結合海洋志工等出海查緝，在澎湖姑婆嶼東北海域100公尺處查獲有吉貝籍漁船，違法以潛水器方式潛水捕魚，現場查扣空氣壓縮機、潛水器氧器瓶、空氣軟管線和20餘公斤的石硓與秋姑等魚獲依法沒入，違法漁船將依違反漁業法裁處3萬至15萬元罰鍰。

澎湖環保案件非法查緝小組昨晚北海的查緝行動，附近海域也有多艘漁趁黑夜中加速駛離。澎湖農漁局表示，4月起只要海象穩定，環保案件非法查緝小組都會不定期的出海查緝。

至昨晚止共出勤執法40航次，對毒電等不法捕魚，產生了遏阻作用，也籲請漁民珍惜海洋漁業資源，不要心存僥倖，以免被捕重罰。

澎湖 潛水器 漁民

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