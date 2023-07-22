空拍畫面曝光！漂流貨櫃擠成「海上堡壘」
天使輪昨天凌晨在高雄港外海沉沒，造成船上近600只貨櫃漂流，海巡署南部分署第三無人機區隊從案發到今天中午，已出動5架次無人機在海上空拍，赫見南星計畫區至中芸外海域，有近百個漂流貨櫃擠在一起，如同一座「海上堡壘」。海洋保育署也出動空拍機監控海面，海保署說，至今尚無發現燃油洩漏的情形。
海巡署表示，南部分署第三無人機區隊21日迄今共計出動5架次實施目標海域偵巡，每架次航程50分鐘、距岸約5.5浬；飛行最大距離可達16浬。中部分署2架無人機預計下午3時前抵達鳳鼻頭起降場，與南部分署共勤；艦隊分署台南艦也出動2架無人機，預計下午4時抵監控海域，投入支援任務，將持續掌握海面狀況。
海保署說，天使輪案發之時，港公司7月20日舉行應變會議，會中各單位共同研商應變策略與方式，海保署等機關於會中提出，高雄港內有充分的燃油抽除、貨櫃吊掛與船舶維修量能，可降低造成鄰近旗津等環境敏感區衝擊的風險，經各方討論後隨即達成將貨輪拖至高雄港的共識，但在拖船公司開始作業前，天使輪即沉沒。
海保署說，案發啟動緊急應變迄今，已提供攔油索320米及除汙資材2貨櫃，執行油汙擴散模擬7次，出動無人機4次，並派遣雷達車監控汙染，並派人抽樣進行水質監測，監控結果尚無燃油洩漏情事。
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