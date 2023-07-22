天使輪貨櫃往北回漂 林園中門沙灘今午8貨櫃擱淺

帛琉籍「天使輪」貨櫃船昨日凌晨在高雄港一港口外海沉沒，導致近600只貨櫃落海，昨日傍晚貨櫃向南漂流至高屏溪出海口、小琉球附近海域等處，今日因海流改變，貨櫃有往北回漂趨勢，今天下午林園中門沙灘，已有8個貨櫃漂上岸。高市海洋局呼籲，海上有大量漂流貨櫃，請漁船加強警戒並注意避讓。

海洋局說，目前大量貨櫃在海上漂移，雖大型漁船多有雷達系統，應可提前避讓，但仍有高雄籍漁船在高雄港二港口附近海域作業時，漁具被漂流中的貨櫃卡住，無法收起而導致漁具流失。

海洋局表示，高市府已透過漁業通訊電台，通知行經該區域船舶加強注意避讓，同時密切關注是否有油污漂流至本市海域，日後倘有漁船因撞及海面漂浮天使輪貨櫃致船損，將協助漁民舉證求償事宜。