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墾丁玉帶鳳蝶大爆發 頻傳遭「路殺」蝶屍橫陳

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家公園這幾天傳出玉帶鳳蝶大量遭車撞訊息，範圍遍及恆春半島，墾管處籲用路人減速下「護蝶」。圖／墾管處提供
墾丁國家公園這幾天傳出玉帶鳳蝶大量遭車撞訊息，範圍遍及恆春半島，墾管處籲用路人減速下「護蝶」。圖／墾管處提供

墾丁國家公園繼上月發生每天上千隻紫斑蝶飛越馬路遭「路殺」（車輛碰撞死亡），這幾天又傳出玉帶鳳蝶大量遭車撞訊息，範圍遍及恆春半島；墾管處說，玉帶鳳蝶是普遍的蝶種，牠們的食草芸香科園區很多，今年是每4至5年大爆發的周期年，呼籲用路人減速下「護蝶」，「在馬路禮讓蝴蝶，牠們將年年以翩翩起舞回報」。

墾管處保育研究課說，玉帶鳳蝶是鳳蝶科、鳳蝶屬的蝴蝶，在亞洲乃至東歐廣泛分布的鳳蝶，是熱帶性蝶類，幼蟲的寄主為芸香科植物，成蟲全年可見，飛行速度快，雄雌異形，翅展77至95公分，雌雄異型，雌蝶有多個型態，斑紋變化很大，翅黑色，雄蝶橫貫全翅似玉帶，故得名。

為何王帶鳳蝶今年大爆發，蝴蝶專家蔡乙榮說，牠們的幼蟲嗜吃芸香科的雙面刺、 過山香及柑橘類植物，恆春半島的過山香很多，墾丁社頂自然公園的過山香最近快被吃光，矮樹叢剩下枝條和滿滿的玉帶幼蟲；植物本身會有抵禦機制，植物鹼分泌特別高，口感不好，但經過4、5年會降至最低，再循環一次，今年是大爆發的周期年； 玉帶鳳蝶不似斑蝶，壽命1個月左右，應不至於遷徙，紫斑蝶壽命可達6至10個月，為了避冬南遷或過境。

墾管處說，紫斑蝶在區內的遷徙生態和習性，去年委託做系統和科學性調查，目前仍是個謎；據詹家龍調查，最多曾觀測到每分鐘高達1200多隻的紫斑蝶，估計總量達到10萬隻，其中又以屏200縣道5.5公里處、思想起土雞城及後出火教練場、台26線南灣段為熱點，墾管處在過境高峰期架設交通警示減速標語，雇用當地居民舉牌提醒用路人注意慢行，至於架網護蝶牽涉較廣，將等年底為期2年的調查結果出爐，再做評估。

墾丁國家公園這幾天傳出玉帶鳳蝶大量遭車撞訊息，範圍遍及恆春半島，墾管處籲用路人減速下「護蝶」。圖／墾管處提供
墾丁國家公園這幾天傳出玉帶鳳蝶大量遭車撞訊息，範圍遍及恆春半島，墾管處籲用路人減速下「護蝶」。圖／墾管處提供

紫斑蝶 墾管處 蝴蝶

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