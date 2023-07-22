蓋婭永續行動攜手菲律賓GK基金 將代訓菲國種子團隊

研發仿生農法起家的「蓋婭永續行動」，繼在高雄旗山種出無毒漢方作物丹參，邁向生技產業後，因應氣候變遷，近期又與菲律賓Gawad Kalinga基金進行民間農業國際合作，蓋婭永續行動永續長林盈說，落實ESG（環境、社會和公司治理）各項需求，「我知道我必須有更積極的作為」。

「蓋婭永續行動」創設的精神是運用智慧農業科技善待土地，期許世代永續。近年應用人體血管構造發出的「拱圈式」地下灌溉方式，即取得至少5項專利，促國內灌溉農法大步升級。

因應氣候變遷，蓋婭永續行動與菲律賓Gawad Kalinga基金會日前啟動台菲民間農業國際合作，GK將借重蓋婭在節水、防颱、永續影響力的農業技術，運用整場輸出方式逐步升級轄下農場，今年度預估將4座場域，升級成蓋婭永續等級，首批對接種子團隊，已經開始受訓。

永續長林盈說，蓋婭與GK團隊認識9年，一直真誠互動。疫情時代、加劇的氣候變遷，都讓他們知道必須要有更積極的作為，目前許多東南亞大廠，急需ESG及聯合國永續發展目標的夥伴，蓋婭與GK的結合將加大服務的規模與量能。

GK基金會代表Daniel R. Bercasio及Mark Lawrence Cruz，希望蓋婭的永續技術，能幫更多年輕人翻轉貧窮。