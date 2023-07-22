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學生團體遊行捍衛行人路權 高市府持續改善工作

中央社／ 高雄22日電

由高雄學生組成的「下一代學生行人路權聯盟」今天下午發起高雄行人路權大遊行，訴求人本道路規劃、駕照制度及執法等。高市府表示，支持遊行訴求，持續改善行人安全工作。

「下一代學生行人路權聯盟」今天下午號召千人遊行，並提出4大訴求，包括「完善人行道，道路規劃以人為本」、「考照不能雞腿換，道安教育要做對」、「危害行人積極取締，執法不偷懶」、「交通要安全，弱勢族群不危險」。

高雄市政府今天透過新聞稿回應，支持遊行訴求，市府並以年增95%比例編列今年預算共新台幣10.6億元，持續不怠推動行人安全改善工作。

高市交通局指出，在道路規劃的訴求上，執行人行道環境改善、通學步道建置、行人庇護島、標線型人行道、放大型行人號誌、擴大街角等硬體建設。另外再配合推出如延長行人秒數、早開或專用時相號誌、機車退出人行道等友善措施。

對考照制度的改革，交通局表示，已多次建議公路總局檢討現行考照與建立換照制度。為了形塑良好的用路守法習慣，警察局也在行人量大的路口執法，確保駕駛人遵守行人優先規定。

市府並指，行人交通事故發生情形持續改善，數據顯示，民國107年至111年行人死傷人數由1754人減少至1312人，111年下降幅度達8.3%，為六都最大降幅。

「下了車每個人都是行人」，交通局呼籲，車輛停讓行人是基本用路習慣，隨著逐漸高齡化社會，更應提供長輩及學子安全的交通環境，透過民間團體、中央與地方政府合作，達成「交通零死亡願景」目標。

高雄行人路權大遊行今天下午4時起從高雄市文化中心牌樓出發，到高市府遞送陳情書，再遊行回文化中心。預計台南女童車禍受害者家屬余爸爸、時代力量黨主席王婉諭、無黨籍高市議員黃捷及民進黨立委洪申翰等人出席。

人行道 路權

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