小琉球夯觀光不再滿身銅臭味 藝術家進住攪動邁向生態花園島

屏東小琉球觀光業蓬勃發展，過度人為遊憩壓力也衝擊海洋生態和環境，縣府近年聯手島上環保團體推動友善環境行動和政策搶救外，今年舉辦首屆為期4個月的「 海島之森─小琉球藝術季」，本月邀國內外多位行動藝術家進住，20至23日以開展、生態工作坊、講座和音樂演出方式與居民對話，盼注入生態藝術讓小琉球邁向美麗又有內涵的生態花園島 。

屏東小琉球豐富的海洋生態、親水環境和可愛海龜，加上距本島不到半小時航程，近年觀光人數攀升，大假日常萬人登島，爆量人潮讓環境不堪負荷，雖然官方和民間近年聯手推動友善環境的政策及行動，如潮間帶同時段人數總量管制、淨灘海灘貨幣、琉行杯、環保餐具租借等，但面對龐大遊客量造成的海洋生態、垃圾、廢汙水處理設施的壓力，似乎力有未逮。

「藝術有潛移默化的效果！」縣府文化處長吳明榮說，小琉球離島資源有限，觀光帶來的人潮也喚醒居民發展出對土地關懷的意識，透過藝術家駐村、展覽、生態工作坊、講座與音樂演出方式，在4個月的島嶼藝術季為小琉球生態多樣性發聲；今年以珊瑚為年度主題，從島嶼出發，感知自然與人類的關係，喚起環境永續意識、形塑在地共好的文化生態系。

「小琉球藝術季」由細着藝術策展，邀請台灣、菲律賓、波蘭、德國、奧地利、美國等多位藝術家駐村，透過藝術家進駐與展覽，創造一連串與小琉球當地居民的對話與互動，進行自然生態、環境保育、永續觀光的見證與辯思；加上深耕當地的台灣咾咕嶼協會合作協力，透過集章、對談和生態踩點，交織出藝術人文與永續環保相互勾勒的新世代生態奇想。