高市餐飲工會培育無數名廚 徒子徒孫端拿手菜慶60周年

全台會員數最多的高雄市餐飲業職業工會，今年創立屆滿一甲子，一路走來為各大飯店培訓出無數名廚，昨在周年慶特別舉辦「薪火傳承一甲子美食展」，展示名家廚藝，多家米其林星級餐廳都參展，讓工會60歲生日更具意義。

1963年在幾位粵菜餐廳同業號召下，創設高雄市食堂工會，成為現行高雄市餐飲職業公會的前身，當時參與發起的幾 粵菜餐廳，把廚房天的剩菜、剩飯錢都捐給工會，扶助一路茁壯，會員數也扶搖直上，規模全台居冠，今年迎接60周年慶。

高市餐飲職業工會今年特別盛大舉辦「薪火傳承一甲子美食展」，現場席開60桌，並設攤展示各家飯店、餐廳招牌菜，進行技術交流，勞動部長許銘春及多位民代到場祝賀，工會理事長陳秋良並偕理監事切下大蛋糕，為工會「慶生」。

包括高雄萬豪酒店、寒軒飯店、福華飯店、翰品酒店、聯合利華等米其林星級餐廳，都端出拿手好料，現場有獎燒五色猴菇京享蔬食、黃燜花膠鮑魚皇、鮑汁新麥關東參等美味，令人垂涎。