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高市餐飲工會培育無數名廚 徒子徒孫端拿手菜慶60周年

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市餐飲業職業工會今年創立屆滿一甲子，周年慶特別舉辦「薪火傳承一甲子美食展」，展示名家廚藝，別具意義。記者王昭月／攝影
高雄市餐飲業職業工會今年創立屆滿一甲子，周年慶特別舉辦「薪火傳承一甲子美食展」，展示名家廚藝，別具意義。記者王昭月／攝影

全台會員數最多的高雄市餐飲業職業工會，今年創立屆滿一甲子，一路走來為各大飯店培訓出無數名廚，昨在周年慶特別舉辦「薪火傳承一甲子美食展」，展示名家廚藝，多家米其林星級餐廳都參展，讓工會60歲生日更具意義。

1963年在幾位粵菜餐廳同業號召下，創設高雄市食堂工會，成為現行高雄市餐飲職業公會的前身，當時參與發起的幾 粵菜餐廳，把廚房天的剩菜、剩飯錢都捐給工會，扶助一路茁壯，會員數也扶搖直上，規模全台居冠，今年迎接60周年慶。

高市餐飲職業工會今年特別盛大舉辦「薪火傳承一甲子美食展」，現場席開60桌，並設攤展示各家飯店、餐廳招牌菜，進行技術交流，勞動部長許銘春及多位民代到場祝賀，工會理事長陳秋良並偕理監事切下大蛋糕，為工會「慶生」。

包括高雄萬豪酒店、寒軒飯店、福華飯店、翰品酒店、聯合利華等米其林星級餐廳，都端出拿手好料，現場有獎燒五色猴菇京享蔬食、黃燜花膠鮑魚皇、鮑汁新麥關東參等美味，令人垂涎。

工會理事長陳秋良說，高雄市餐飲業職業工會會員數破2萬人，擁有400坪會館、700坪餐飲訓練場地，今年再成立烘焙班、中式麵點班、西餐乙級證照班，期許會員人數再突破，邁向3萬人，成為餐飲業標竿。工會總幹事陳之偉說，工會的目標是爭取成立全台第一個工會訓練中心，從培訓到上衛生課程、考證照提供一貫化訓練服務。

高雄市餐飲職業工會創立60周年，勞動部長許銘春與的工會理事長陳秋良及理監事共同切下大蛋糕慶祝。記者王昭月／攝影
高雄市餐飲職業工會創立60周年，勞動部長許銘春與的工會理事長陳秋良及理監事共同切下大蛋糕慶祝。記者王昭月／攝影

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