高雄首間客語沉浸非營利幼兒園 開園

為挽救客語流失危機，高雄幼兒園推行「客語沉浸式教學」讓幼兒自然學會客語，利用客家文化園區文物館1樓空間，開辦「客語沉浸非營利幼兒園」，昨正式開園，8月新學期有48位學生，分2個班級，招生額滿。

高市第一所的「客語沉浸非營利幼兒園」火焰蟲非營利幼兒園，設在客家文化園區文物館1樓空間，客委會副主委范佐銘、市長陳其邁昨參加開園儀式。陳其邁致詞時有螳螂爬到臉上，引發幼童關注，還有男童說：「爸爸你看他臉上有螳螂！」陳其邁說：「連螳螂也要來學客家話！」

高雄市自102年起參考紐西蘭毛利語復甦策略，在客家重點發展區幼兒園推行「客語沉浸式教學」讓幼兒自然學會客語，111學年度有3所國中、10所國小及5所幼兒園加入推動，成效良好。

火焰蟲非營利幼兒園讓客語融入主題課程，如過年掛紙、有趣的顏色、新丁粄等，學習主題式的句型與完整語境。

行政院客委會副主委范佐銘說，這是都會區第一所客語沉浸非營利幼兒園成立，下一代接觸客家話，都會區保存客家文化不容易，中央和地方推動，對客家語言復甦很大的幫助。陳其邁說，讓客語成為生活的語言、國家的語言，是大家一起努力方向。