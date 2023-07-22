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高雄多處施工 大小車「天天搶路」

聯合報／ 記者任義宇林保光石秀華王昭月／高雄報導
高雄市輕軌工程造成建國一路道路縮減，機車被迫與右轉車道爭道，但占用右轉車道直行，又恐挨罰。記者林保光／攝影
高雄市輕軌工程造成建國一路道路縮減，機車被迫與右轉車道爭道，但占用右轉車道直行，又恐挨罰。記者林保光／攝影

高雄捷運、輕軌火車站等多項交通工程如火如荼推進，施工期打亂人車動線，汽、機車道因工區盤踞變成混合車道，大車、小車亂成一團，險象環生，逼車事故層出不窮。民代呼籲，除要求輕軌等建設如期如質完成，盡早解除交通黑暗期，車道預警設計要加強。高市交通局表示，會增加警力、義交指揮，未來研擬科技執法，確保交通運作順暢。

高雄市多項交通工程正進行，施工地點車輛爭道成生活日常，像高雄火車站周邊九如路，輕軌施工所在路段，都因路幅縮減常上演逼車事故。據三民第一警分局統計，今年元月迄今，九如和博愛路口快慢混合車道違規件數達85件，前3名分別是會車未保持適當距離、未保持行車安全距離與紅燈左轉。中山路與建國路口違規件數同期有10件，違規最多也是未保持行車安全間隔。

記者直擊，建國一路與大順路口因輕軌工程，原本左轉、直行、右轉3條車道縮減成直行、右轉兩個汽機車混合道，慢車道封閉後，機車族被迫左靠與汽車爭道，不巧左靠後的車道卻是右轉專用道，氣得叫罵，「簡直是設交通陷阱」。

一名機車族說，騎到大順及建國路口，需與大車爭道，更怕遇上檢舉魔人，荷包失血。有網友指高雄車站周邊的建國路，單車、汽機車、公車天天一起搶路，壓迫感大，民眾嘆「爭道是日常」。

議員張博洋呼籲，交通工程施工應建構完整的引導方案，別讓較弱勢行人、騎士出意外。議員黃香菽認為，交通工程除應如期如質完成，盡速解除交通黑暗期，更應加派警力或加強提前引導。不只施工路段，替代道路的交通亂象也應一併注意。

交通官警指出，施工單位應先提出替代道路計畫，交警才執法有據，否則汽機混合行駛，警察取締困難，民眾被檢舉更容易產生糾紛。交通局表示，會在高雄車站、輕軌工程周邊路口增派警力、義交指揮，未來研議科技執法，杜絕爭道亂象。

車道 輕軌 火車站

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