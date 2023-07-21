影／冒出白煙！百億元環海翡翠輪遭華運輪撞上 撞擊畫面曝

造價上百億元，台灣首艘風電施工船「環海翡翠輪」今天上午11時許，遭另一艘欲靠泊高雄港第104號碼頭的華運輪擦撞，發出巨響還冒出一陣白煙，幸好本起事故僅造成環海翡翠輪船體左側3根欄杆彎曲及掉漆，無人員傷亡、未損及碼頭設施。

環海翡翠輪是台灣造船公司承造的首艘本土全迴旋大型浮吊船，也是全球第二大浮吊船。載貨面積8200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸。搭載4000噸等級大型吊車及DP3最高等級動態定位系統，可為離岸風場開發商，進行新型水下基礎和新世代大型風機的運輸與安裝作業。

環海翡翠輪目前正在台船廠區碼頭整備，預計下周一就要開往彰化，沒想到今上午11時許，高雄港務分公司接獲引水人通報，華運輪（總噸28,410）欲靠泊高雄港第104號碼頭時，船艉不慎擦碰靠泊於第88號碼頭的環海翡翠輪（總噸58,000）。

港務公司表示，事故造成環海翡翠輪船體左側3根欄杆彎曲及掉漆，無損及高雄港碼頭設施，無人員傷亡，也無漏油情事發生，後續賠償事宜由雙方船代公司自行協調處理。