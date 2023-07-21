營造行人友善環境 高市112年預算大增逾5億元

為加速解決市民急迫需求，改善行人交通環境，高市府111年編列預算新台幣5.45億元；112年更在編列6.2億元預算基礎上，再追加4.4億元，較111年大增逾5億多元、成長逾90%。

高雄市政府交通局今天表示，為確保市民安全，高雄市投入資源打造友善且安全的行人環境，主要著重於行人路權提升，確保學生通學安全，並改善交通號誌標線、道路開闢及維護。

依交通局提出數據，其中佔最大比例的人行道改善工程經費，由民國111年的3.5億元增長至112年的5.7億元。另外，自市長陳其邁上任以來已改善人行道面積達13.5萬平方公尺，預計年底前再完成5萬平方公尺。

同時高雄市計畫在113年完成所有學校安全通學環境，為確保行人安全，重點工作包含擴增放大型行人號誌、延長路口行人秒數、增設行人號誌、標線型行人道、庇護島等，目的都在提供行人更完善步行空間。

除了強化硬體建設外，也特別重視行人安全需求。包括推動機車退出人行道、設置行人專用或早開時段等措施，都是為保護行人過馬路貼心措施。警察局更加強在行人量大路口執法，確保車輛遵守行人優先規則。高市府強調，改善行人環境步伐不會停歇，要讓行人都能安心、安全地步行在高雄市區。