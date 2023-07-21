僅6個打撈上岸...帛琉籍「天使輪」沉沒 600貨櫃如「水中炸彈」

帛琉籍貨櫃船「天使輪(Angel)」昨日因為船身不明原因進水、船體向左傾斜8-9度，船長宣布棄船。高雄港務分公司接獲無線電求救訊號，成立緊急應小組，通知海巡前往救援，昨天下午順利將19名外籍船員救起進港，但天使輪今天凌晨沉沒海中，將近600個空貨櫃墜海漂浮，今天下午4時許，屏東外海、小琉球海域、高屏溪出海口都看到貨櫃蹤跡，漁民說：「太恐怖，簡直是水中炸彈！」

高雄港務分公司說，天使輪船上計有1349只20呎空貨櫃，原停泊於高雄港第2錨區西側，距一港口南堤外約2.8海浬處，該船因船身進水傾斜，21日清晨0時19分已呈沉沒狀態，船上空貨櫃漂流於海面上。

依海事工程公司回報，目前漂流貨櫃共計約500至600只，其貨櫃向南方飄流中，高屏溪出海口、小琉球及屏東外海都可看到貨櫃，已請海事工程公司集結各式工作船舶赴貨櫃漂流集中處，進行空櫃拖帶及打撈作業。

高雄港務分公司表示，因海象狀況較不穩定，故作業困難，目前已順利拖帶進港上岸放置於櫃場的貨櫃有8只，目前仍持續進行打撈作業，預計今晚10時許會有第二批打撈到的貨櫃進港。

航港局與高雄港務分公司已分別發布航船布告及港灣通報週知港區周邊相關業者及單位，以維護航行安全，並請過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，立即通報VTS。

高雄港務分公司說，有關油污擴散處理部分，油污清理設備物料部分皆已進駐高雄港務分公司港勤中心及前鎮漁港之調度站，目前油污狀態僅零星海平面上之油花，已做緊急之處理，7月21日下午1時許完成已在天使輪周邊佈設攔油索作業，但海象氣候不佳，待海象較為穩定時再行水下抽油作業。