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高雄冰風暴衍生「撤文」風波 衛生局：曾關心身體、沒要求撤文

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
一名吃了知名冰店的冰品的黃小姐，自述吃後「吐血」，在網上貼文，衛生局人員卻要她刪文。圖／聯合報系資料照
一名吃了知名冰店的冰品的黃小姐，自述吃後「吐血」，在網上貼文，衛生局人員卻要她刪文。圖／聯合報系資料照

高雄苓雅區知名冰店爆出沙門氏桿菌感染，造成44人就醫，最近又衍生衛生局要求被害患者「撤文」風波。高市衛生局鄭重澄清，指曾主動致電貼文的民眾，針對她自述的「吐血」症狀表達關心，但未要求撤文。

近期高雄發生民眾食用冰店冰品腸胃不適風暴，一名黃小姐在臉書自述「吐血」症狀，起初誤以為是13日吃到另家店的芋頭粥出狀況，後來才發現是六合合老牌冰店出包，懊惱舉發錯對象，沒想19日又在臉書抱怨，指控高市衛生局打電話要求她對吃冰身體狀況撤文，直批有如「蓋牌」。

冰風暴節外生枝成刪文風波，民代及媒體人都表達關注，質疑要求「撤文」太不的該，議員邱于軒更批是「專業的傲慢」。

高市衛生局對此特別還原事情始末，指民眾在臉書貼文，自述12日晚間吃冰後吐血，衛生局19日經多家媒體詢問得知後，主動打電話給對方，對她自述的「吐血」症狀表達關心，並表達會協助安排就醫。

衛生局指從通話過程獲知，這名民眾13日中午曾就醫，症狀緩解，醫師也同意出院休養。衛生局指這名民眾僅土表示，症狀緩解無需再就醫，衛生局人員進一步叮囑，如有任何不適，可提供協助，並未要求對方撤文。

一名吃了知名冰店的冰品的黃小姐，自述吃後「吐血」，在網上貼文，衛生局人員卻要她刪文。對此，衛生局澄清，沒有要求撤文。圖／讀者提供
一名吃了知名冰店的冰品的黃小姐，自述吃後「吐血」，在網上貼文，衛生局人員卻要她刪文。對此，衛生局澄清，沒有要求撤文。圖／讀者提供

衛生局 醫師 冰品 高雄市

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