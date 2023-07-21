影／螳螂爬上臉 陳其邁：牠也要來學客家話

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，開辦全國首創第一所「客語沉浸非營利幼兒園」火焰蟲非營利幼兒園，行政院客委會副主委范佐銘、高雄市長陳其邁及多位市議員今天前往參加開園儀式。陳其邁致詞時有螳螂爬到臉上，引發現場幼童關注，還有男童說：「爸爸你看他臉上有螳螂！」陳其邁說：「連螳螂也要來學客家話！」

高市府客家事務委員會說，為挽救客語流失危機，高雄市自102年起參考紐西蘭毛利語復甦策略，在客家重點發展區幼兒園推行「客語沉浸式教學」讓幼兒自然學會客語，111學年度共有3所國中、10所國小及5所幼兒園加入推動，成效良好。

高雄市政府向中央客家委員會積極爭取「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫」經費，獲中央補助1650萬元，利用新客家文化園區文物館1樓空間進行裝修，由社團法人高雄市婦幼同心會取得委託經營權，在今年3月立案，4月試營運開辦，今天正式開園，8月開始的新學期會有48位學生，分為2個班級，已招生額滿。

這所幼兒園座落於新客家文化園區，擁有豐富且綠意盎然的生態環境，室內採挑高斜屋頂的設計，空間明亮寬敞，偌大的學習遊憩場域，讓小朋友可以親近大自然，又透過幼兒園教師的引導和激發，將客語融入教學中，讓幼兒在遊戲、歌唱、對話等活動中自然地接觸和使用客語，同時學習客華雙語。

據了解，火焰蟲非營利幼兒園課堂上及班級經營過程中，教師使用客語教學生問好、作生活指導，也規劃客語融入主題式課程，如過年掛紙、有趣的顏色、新丁粄等，讓幼童從學習中使用客語，學習主題式的句型與完整的語境，也在課堂中鼓勵師生與學生同儕間，使用客語對話。

行政院客委會副主委范佐銘說，非常開心看到都會區第一所客語沉浸的非營利幼兒園成立，有機會讓下一代能夠接觸客家話，然而都會區要保存客家文化相當的不容易，中央和地方政府未來會共同努力推動，這對於客家語言的復甦有相當大的幫助。