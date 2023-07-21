遊客溪邊避暑竟朝水源「解放」 部落村人批很不尊重
炎炎夏日，不少民眾到山區避暑，屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生近期發現，民眾在溪邊抓魚蝦、戲水外，竟然還有直接在溪水旁解決生理問題，直呼「很不尊重」，在開放山林政策同時，也請遊客們要自重、自律，不要朝水源解放。
瑪家村長唐建生說，近期假日山區湧入大量遊客登山客，山中溪邊是大家最愛的避暑聖地，他在瑪家的美人腿瀑布，發現竟有民眾不知道生態保護重要性，直接在溪水旁上廁所。
唐建生觀察，他近期在部落山區，發現遊客攀爬岩壁溯溪，岩壁的高度落差很大，相當危險，還有的直接取部落山泉水，甚至在溪邊上廁所，破壞環境生態，也影響居民飲用水的品質。
「進入部落山區，請大家要自重、自律」，唐建生說，大家到山區避暑乘涼，請大家維護周邊自然生態環境，甚至還有民眾直接夜宿在舊瑪家國小，直接搭起帳篷，瑪家國小旁的三個大型垃圾桶每周都是滿滿滿。
另外，潮州鎮林後四林平地森林遊樂區，有復刻二峰圳的溝渠流水，來自林邊溪透過二峰圳流進園區灌溉用水，因為水量不一定，若上游有農作灌溉需求將水引走時，園區內的溝渠也有可能完全沒水。
屏東林管處指出，園區內的復刻灌溉溝渠，是讓大家認識鳥居信平在百年前建造二峰圳，罕見的引流伏流水的水利工程如何運作，當大家開心戲水外，也請大家不要移動渠道內石頭自製堰塞湖，易引發危險。
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