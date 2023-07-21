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1戶1公假單 配合噴藥曠職損失8千元
南部登革熱疫情延燒，高雄積極噴藥防治，但獨居洪女因衛生局到家噴藥，除自己請假也請在外縣市實習的女兒臨時請假回家協助安置13隻貓犬，未料衛生局人員堅持「一戶只發一張公假單」，導致洪女將公假單轉給女兒，自己因此曠職，含底薪加全勤獎金損失8000元，抱怨公部門很官僚。衛生局昨天表示，如親友確實在場配合噴藥防疫，可不限1戶1張公假單，此案將聯繫洪女補發。
民代也替民眾抱屈，市議員黃明太說，百姓配合防疫，政府也應體諒百姓，多給1張請假證明這哪有什麼，便民嘛！議員陳麗珍表示，衛生局到民眾家中噴藥，也應該考慮到民眾的不便，「第一線人員應該加強訓練一下」。
高雄市衛生局副局長潘炤穎說，原則上1戶1張公假單，但是現場如果確實有其他親友配合噴藥防疫，可以不限1戶1張公假單，此事會叮囑現場人員視個案狀核判，也會主動聯繫洪女補發公假單，並且檢討現場衛生局所人員。
洪女說，本月10日晚間7點多下班返家，發現門口張貼登革熱噴藥通知，她家飼養寵物，平時都自由活動，一時難以安置，且自己要處理貓犬又要幫家具披塑膠布，忙不過來，只好請在外縣市實習的女兒臨時請假幫忙，女兒還因抓貓被抓傷，事後請求2張請假證明竟被刁難。
她因為怕女兒沒公假單無法請假會影響實習成績，因此把請假證明轉給女兒，自己曠職1天，含薪水及全勤獎金共損失8000元。「我們配合防疫，但希望市府人員能體諒每戶人家處境不同，不要讓人感受政府態度官僚」。
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