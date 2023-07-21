高中生號召 高雄明天行人路權遊行

「下一代學生行人路權聯盟」明天將在高雄文化中心舉辦行人路權遊行，2名高中生發起人昨天偕民間團體在街頭先行倡議，指每天平均有8人因為惡劣交通喪命，訴求以人為本的交通要從道路規畫、道安教育、執法取締做起，才能洗刷「行人地獄」惡名。

遊行總召、高師大附中學生的王晉謙批，政府把行人、自行車、大眾運輸環境規畫得危險至極，全台每年有3000人死於交通事故！同為總召的道明中學學生游立維說，行人是交通環境中占比最大但最弱的一群，透過這次遊行，盼讓用路人有安全回家的路。

聲援遊行的地球公民基金會副執行長王敏玲說，路本來就是給人走的，隨著時代演變，卻偏重行車空間，壓縮行人路權。高市教師職業工會副理事長李雅文則說，30幾年前校長、老師就在校外站導護，至今毫無進步。政府長期忽視行人路權，把學生上下學安全丟包學校，怠惰作為讓人無法接受。

高雄市交通大隊指出，6月30日道路交通管理處罰條例部分條文修正施行後，市警局共動員17個分局加強執法，統計6月30日至7月20日，取締644件未停讓行人違規案件，其中汽車駕駛人未禮讓行人193件，機車騎士451件。無照駕駛及未停讓行人最易造成交通事故，目前罰則均提高，但執法只是手段，用路人遵守交通規則，才能真正提升交通安全。